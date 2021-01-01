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चाइल्ड लाइन का खुला मंच कार्यक्रम:बेसहारा बच्चों की मदद के लिए 1098 पर कॉल करें

भिंड2 घंटे पहले
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प्रतिकात्मक फोटो - Dainik Bhaskar
प्रतिकात्मक फोटो

चाइल्ड लाइन टीम द्वारा रविवार को शहर के वार्ड क्रमांक 1 में खुला मंच(ओपन हाउस) कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर टीम के वालंटियर नीलकमल सिंह भदौरिया सहित 70 से अधिक बच्चे और माता-पिता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान चाइल्ड लाइन टीम के सदस्यों ने अपने हेल्पलाइन नंबर 1098 की जानकारी दी।

कार्यक्रम के दौरान टीम के वालंटियर नीलकमल सिंह ने कहा कि चाइल्ड लाइन किस प्रकार से नाबालिग बच्चों के लिए कार्य करती है। बच्चे व उनके परिजन किस प्रकार से क्या-क्या सुविधा चाइल्ड लाइन से ले सकते है।

उन्होंने बताया कि चाइल्ड लाइन 1098 आपातकालीन सेवा है, जो ऐसे बच्चे जिन्हें देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता है। घर से भटके हुए एवं भागे हुए बच्चे,गंभीर रूप से बीमार बच्चे इनका उपचार उनके परिजन समय पर नहीं करा सकते है या आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण उपचार नहीं करवा पाते है।

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