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मारपीट:टक्कर लगी तो कार सवार युवकों ने ट्रक ड्रायवर को पीटा, 32 हजार लूटने का आरोप

भिंड31 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक फोटो
  • शहर के बायपास रोड पर पेट्रोल पंप के सामने की घटना

शहर के बायपास रोड पर गुप्ता पेट्रोल पंप के सामने ट्रक को ओवरटेक करते समय एक कार में टक्कर लग गई। इसके बाद कार में सवार युवकों ने ट्रक ड्रायवर की मारपीट कर दी। आरोप यह भी है कि कार सवार लोग ट्रक चालक से 32 हजार रुपए लूट ले गए। हालांकि इस मामले में देहात थाना पुलिस ने कार में सवारों की ओर से ट्रक ड्रायवर के खिलाफ टक्कर मारने का केस दर्ज कर लिया है। जबकि मारपीट का शिकार हुआ ट्रक ड्रायवर अभी अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भटक रहा है।

बताया जा रहा है कि सरोज नगर निवासी राहुल सिंह भदौरिया पेशे से ट्रक ड्रायवर है। वह गुरुवार की सुबह 9 बजे ट्रक क्रमांक यूपी 75 एटी 7844 में ग्वालियर से गिट्टी भरकर फर्रुखाबाद के लिए जा रहा था। शहर के बायपास रोड पर गुप्ता पेट्रोल पंप के सामने से जब वह गुजर रहा था तभी कार एमपी 30 सी 4756 ने उन्हें ओवरटेक किया, जिससे ट्रक की कार में टक्कर लग गई। इस घटना के बाद कार में से दो लोग उतरे और ड्रायवर में मारना शुरू कर दिए।

यह पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। इसके बाद कार सवार अंशू शर्मा निवासी राधा कॉलोनी ने देहात थाना पहुंचकर ट्रक ड्रायवर के खिलाफ मामला पंजीबद्ध करा दिया। जबकि मारपीट का शिकार ट्रक ड्रायवर अभी भटक रहा है।

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