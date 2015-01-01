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धोखाधड़ी:नौकरी दिलाने के नाम पर की 6.40 लाख की ठगी

भिंड2 घंटे पहले
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शहर के मिश्रनपुरा निवासी एक युवक के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर आगरा के एक व्यक्ति ने 6.40 लाख रुपए ठग लिए। घटना पिछले साल जुलाई महीने की है। पीड़ित युवक की फरियाद पर देहात पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

जानकारी के अनुसार अटेर रोड मिश्रन पुरा निवासी राहुल (22) पुत्र रामनरेश जाटव ने पुलिस को बताया कि आगरा निवासी पवन कुमार पुत्र सुरेश सिंह ने पिछले साल जुलाई महीने उनकी नौकरी लगवाने के नाम पर किश्तों में 6 लाख 40 हजार रुपए लिए।

लेकिन एक साल गुजरने के बाद भी उनकी नौकरी नहीं लगी। साथ ही वे उनके पैसे भी नहीं लौटा रहे थे। इस पर पुलिस ने राहुल की फरियाद पर पवन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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