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जिले में खुला बाल हितैषी न्यायालय:अनॉटामिक डॉल की मदद से बच्चे दर्ज करा सकेंगे बयान

भिंड31 मिनट पहले
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बाल हितैषी न्यायालय के वर्चुअल शुभारंभ में उपस्थित अतिथि।
  • मप्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने वर्चुअल किया शुभारंभ

विभिन्न प्रकार के अपराधों से पीड़ित बच्चों को अब न्यायालय परिसर में गवाही अथवा बयान दर्ज कराने के लिए जाने पर दोस्ताना माहौल मिलेगा। इसके लिए जिला न्यायालय भवन की तीसरी मंजिल पर बाल-हितैषी न्यायालय बनाया गया है। जिसका शुभारंभ मप्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय यादव ने वर्चुअल किया। इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गजेंद्र सिंह एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील दंडोतिया, बाल-हितैषी न्यायालय की पीठासीन अधिकारी श्वेता गोयल, सीजेएम आशीर्वाद भिलाल, जिला रजिस्ट्रार सैय्यद दानिश अली सहित तमाम न्यायाधीश व अभिभाषकगण मौजूद थे।

बाल न्यायालय में पीडित बच्चों और उनके सहायकों के विश्राम के लिए एक कक्ष तैयार किया गया है, जिसमें मॉड्यूलर किचन, रेफ्रिजरेटर सहित स्वल्पाहार और खिलौनों की व्यवस्था विकसित की गई है। इसके अलावा एक स्तनपान कक्ष तैयार किया गया है। वहीं साक्ष्य कक्ष को भी इस तरह से तैयार किया गया है, कि जिसमें पीडित बच्चा बिना किसी डर के अपनी बात पूरी तरह से न्यायालय में कह सकें।

20 हजार वर्गफीट में बनाया बाल हितैषी पार्क
बाल हितैषी न्यायालय के साथ साथ परिसर में एक पार्क भी विकसित किया गया है। 20 हजार वर्गफीट में बने इस पार्क में 25 से ज्यादा वैरायटी के फूल लगाए गए हैं। इसके अलावा फिसल पट्टी सहित झूले आदि भी लगाए गए हैं। जिला जज गजेंद्र सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट जज एवं भिंड के पोर्टफोलियो राजीव श्रीवास्तव ने इसके लिए प्रेरित किया और उनके मार्गदर्शन में यह कार्य समय पर संपन्न हुआ। इस कार्य में एसबीआई मैनेजर प्रभुलाल मीणा का विशेष सहयोग रहा।

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