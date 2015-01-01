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कोरोना का असर:शहर की नक्षत्र वाटिका अब भी नहीं हो सकी अनलॉक

भिंडएक घंटा पहले
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शहर में कहने को तो 10 से अधिक पार्क है, लेकिन ये पार्क हिरयाली के मामले में नक्षत्र वाटिका के आगे फीके पड़ जाते हैं। लॉकडाउन के बाद से नक्षत्र वाटिका ताला अब तक आमजन के लिए नहीं खोला जा सका है। ऐसे में लोगों को वाटिका का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि नक्षत्र वाटिका में लॉकडाउन से पहले नागरिक घूमने के लिए आया करते थे और यहां योगाभ्यास भी करते थे।

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