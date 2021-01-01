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कांग्रेस पर्यवेक्षक ने की रायशुमारी:दावेदारों ने कराई नारेबाजी, पर्यवेक्षक बोले- इससे कोई फायदा नहीं होने वाला

भिंड2 घंटे पहले
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तक्षशिला स्कूल में रायशुमारी में आए लोग बैठे हुए - Dainik Bhaskar
तक्षशिला स्कूल में रायशुमारी में आए लोग बैठे हुए
  • निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पर्यवेक्षक ने की रायशुमारी

नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है। किसान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष एवं जिले के पर्यवेक्षक दिनेश गुर्जर व सह प्रभारी शोभा ओझा रविवार की दोपहर रायशुमारी करने भिंड आए। जहां नगर पालिका भिंड के अध्यक्ष पद के टिकट के दावेदारों ने अपने समर्थकों से पर्यवेक्षक के समक्ष नारेबाजी कराते हुए शक्ति प्रदर्शन का प्रयास किया।

लेकिन गुर्जर ने दावेदारों को यह कहते हुए रोक दिया कि इससे काम नहीं चलेगा। अपने बूथ एजेंट से अनुशंसा कराकर लाओ। टिकट तभी मिलेगा। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि टिकट भोपाल के चक्कर लगाने से नहीं मिलेगा। बल्कि बूथ, ब्लॉक और जिलास्तर पर बनाई गई समितियां ही तय करेगी। वहीं सह प्रभारी शोभा ओझा ने तो यहां तक कह दिया कि आरक्षण के हिसाब से टिकट महिलाओं को दिए जाएंगे। लेकिन इसमें नेताओं की सिफारिश पर घरेलू महिलाएं नहीं चलेगी। टिकट उसी को दिया जाएगा जो कि राजनीति में सक्रिय होगी।

यहां बता दें कि भिंड नगरपालिका अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है। वहीं शहर के 39 वार्डों में से 20 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में ज्यादातर सक्रिय कांग्रेसी अपनी पत्नी, मां या बेटी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। लेकिन शोभा ओझा के इस बयान से उनका मन फीका पड़ गया।

भिंड अध्यक्ष के टिकट के लिए 8 से 10 लोगों ने दावेदारी दिखाते हुए अपने बायोडाटा पर्यवेक्षक गुर्जर को दिए हैं, जिसमें पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष पुष्पलता पिंकी जाटव, निधि महेश जाटव, संगीता आनंद शाक्य, सुशीला राकेश शाक्य, कविता मुकेश गर्ग, उमा रामजीलाल, कल्पना विमलेश सरैया नाम शामिल हैं।

नहीं पहुंचे बड़े नेताः इस रायशुमारी में पूर्व मंत्री एवं लहार विधायक डॉ गोविंद सिंह, गोहद विधायक मेवाराम जाटव, पूर्व विधायक हेमंत कटारे सहित लोकसभा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया को भी आमंत्रित किया गया था। लेकिन इनमें कोई भी रायशुमारी में नहीं पहुंचा।

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