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किसान परेशान:बरसात बाद नहीं हुई नहरों की सफाई, खेतों में नहीं पहुंच रहा पानी

भिंडएक घंटा पहले
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नहरों में उगे झाड़ झक्कड़ और हो रही गंदगी।
  • जल उपभोक्ता संस्थाओं द्वारा नहरों के रखरखाव पर नहीं दिया जा रहा ध्यान, अधिकारी भी चुप

राजघाट नहर परियोजना के अंतर्गत निकली सरसई माइनर की साफसफाई पर जल संसाधन महकमा ध्यान नहीं दे रहा है। वर्षों से साफ सफाई न होने से नहर के माईनर एवं वाटरकोर्स में घास, मिट्टी व बबूल से पटे पड़े है। एप्रोच मार्ग भी गड्ढों में तब्दील हो गए हैं। जिससे पलेवा के समय किसानों को परेशानी हो रही है। बावजूद स्थानीय जल उपभोक्ता संस्थाओं द्वारा पिछले साल से नहरों की साफसफाई में कोई रुचि नही दिखाई जा रही।

अंचल के ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई का मुख्य साधन राजघाट नहर परियोजना है। अंगूरी बैराज से निकली मुख्य नहर के फुलरा गांव के पड़ाव से सरसई माईनर की शुरुआत हुई है। यह माईनर तकरीबन बीस किलोमीटर की दूरी पर बसे गांव को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है। इस साल बरसात के महीनों जुलाई अगस्त व अक्टूबर माह में हुई जोरदार बारिश ने नहर एवं वाटरकोर्स को जगह जगह क्षतिग्रस्त बना दिया है बरसात के दिनों में हालात यह रहे कि जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिली। आबादी क्षेत्र में जलभराव अधिक होने व उपजे संकट से निपटने के लिए लोगों द्वारा नहरों में निकासी द्वार खोदकर पानी निकाला गया।

जिससे नहरें जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही साथ नहर व वाटरकोर्स में बड़ी मात्रा में खरपतवार खड़ी हो गई। स्थिति यह है कि नहर के आसपास के किनारों पर दखिनी बबूल की पैदावार भी जमकर हो गई। जिससे नहर के किनारे खेतों में पलेवा करना किसी चुनौती से कम नहीं है। फिर भी किसानों की परेशानी पर जलसंसाधन महकमा गम्भीर नजर नही आ रहा है। न तो प्रतिवर्ष नहरों की साफसफाई की जा रही है और न ही नहर के आसपास खड़ी झाड़ियों को ही कटवाने में अधिकारी रुचि ले रहे है, जिससे नहरें खरपतवार एवं बबूल से पटी पढ़ी हुई हैं। फिर भी जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों द्वारा नहरों व वाटर कोर्स की साफसफाई पर कोई ध्यान नही दिया जा रहा है।

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