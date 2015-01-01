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निरीक्षण:सीएमओ को नगर पालिका में 21 कर्मचारी मिले अनुपस्थित, वेतन काटा

भिंड4 घंटे पहले
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  • सीएमओ ने कर्मचारियों को समय पर काम करने के दिए निर्देश

नगर पालिका सीएमओ सुरेंद्र कुमार शर्मा गुरुवार को अपने कार्यालय औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनको 21 कर्मचारी ड्यूटी के समय अनुपस्थित मिले। जिसके चलते उन्होंने सभी अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक-एक दिन का वेतन काटाने की कार्रवाई के निर्देश दिए।

गौरतलब है कि गुरुवार सुबह 11 बजे सीएमओ सुरेंद्र कुमार शर्मा अपने कार्यालय निरीक्षण करने पहुंचे तो उनको कर्मचारी धीरेश तिवारी, पंकज कटारे, विकास डंडोतिया, राघवेंद्रनाथ मिश्रा, अवधेश सिंह सेंगर, राजेश सिंह कुशवाह, सावित्री जादौन, देवेंद्र गजाम, श्यामवती, दशरथ सिंह, बबीता यादव, कमल गंधर्व, रामबाबू श्रीवास, सीमा भदौरिया, हबीब खान, अमित पचौरी, अरूण श्रीवास, सत्यजीत शाक्य, भोला राजावत, नीतेश राजावत, पिंकी जैन ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित मिले। सीएमओ शर्मा ने बताया कि जाे कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए मैंने एक-एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दे दिए हैं।

इससे पहले बुधवार को भी निरीक्षण के दौरान 8 कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित मिले थे। जिसके चलते सीएमओ ने सभी कर्मचारियों के एक-एक दिन वेतन काटने की कार्रवाई की थी।

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