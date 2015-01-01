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अनदेखी:मालनपुर में दबंगाें ने तोड़ी पाइप लाइन, पानी हो रहा बर्बाद

मालपुरएक घंटा पहले
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मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में पेयजल सप्लाई के लिए बिछाई गई पानी की लाइन दबंगों ने तोड़ दी और यह पानी अपने खेतों की ओर ले जाकर फसलों में दिया जा रहा है। आईआईडीसी के धर्मेंद्र शर्मा ने जब देखा तो उन्होंने तुरंत लाइन की मरम्मत करवाई। इस दौरान लाखों लीटर पानी जो कि पिछले 2 दिन से बह रहा था वह बर्बाद होने से बचा लिया गया।

अधिकारियों का कहना है कि ऐसा मालनपुर क्षेत्र में अक्सर होता रहता है लेकिन यह पता नहीं लगता कि लाइन कौन तोड़ कर जा रहा है। यदि ऐसा पता चलता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबकि दिन प्रतिदिन जल स्तर गिरता जा रहा है। ऐसे ही लाखों लीटर पानी बर्बाद होता रहा तो क्षेत्र में पानी की कमी जल्दी उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे ही मालनपुर क्षेत्र में कस्बे व उद्योग क्षेत्र में पानी की कमी है। आईआईडीसी सब इंजीनियर सीपी उपाध्याय ने कहा है कि हमने तो गरीबों के लिए यहां पर पानी की व्यवस्था की थी मगर कुछ दबंग लोगों ने लाइन को तोड़ दिया था और पीने का पानी फसलों में पहुंचाया गया जो कि नियम विरुद्ध है।

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