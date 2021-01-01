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धरना:किसान आंदोलन को दबा रही दिल्ली पुलिसः चौहान

भिंड2 घंटे पहले
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शहर के गोल मार्केट पर धरना देते किसान - Dainik Bhaskar
शहर के गोल मार्केट पर धरना देते किसान
  • गोल मार्केट परिसर में किसानों का धरना जारी

देश का अन्नदाता भारत सरकार से तीनों कानून रद्द करने की मांग कर रहा है। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांग रहा है। लेकिन सरकार किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए सड़क खुदवाती है।सरकार पुलिस के माध्यम से आंदोलनकारी किसानों का दमन कराना चाहती है।

यह बात रविवार को गोल मार्केट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान नेता एडवोकेट देवेंद्र सिंह चौहान ने कही।उन्होंने कहा कि 65 दिनों के शांतिप्रिय धरने में सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की वार्ता होती है। भाजपा नेता किसानों पर तरह-तरह के आरोप लगाकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। सरकार स्थानीय जनता के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व सरकार की मंशा अनुरूप किसानों पर हमले करती है।

यह देश का दुर्भाग्य है कि शांतिपूर्वक बैठे किसानों पर हमला करने वाले जब जय श्रीराम का नारा बोलते हैं। वही महात्मा गांधी की हत्या करने वाले भी जय श्रीराम बोलते है। इसी क्रम में रनवीर सिंह भदौरिया ने कहा है कि कृषि कानूनों की वापसी नहीं तब तक भिंड का धरना भी वापस नहीं होगा। इस मौके पर विनोद सुमन, अनिल दौनेरिया, नदीम खान , बच्चू लाल हरसाना, नेकराम सांकरी, बीके बौहरे, शैलेंद्र राजौरिया आदि मौजूद रहे।

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