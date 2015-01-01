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अव्यवस्था:हैंडपंप के चारों तरफ भरा गंदा पानी, ग्रामीण परेशान

भिंडएक घंटा पहले
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अमायन क्षेत्र के तक पुरा गांव के बीच में लगे हैंडपंप के आसपास पास जलनिकासी के लिए निकली नालियों की सफाई नहीं होने से नालियों का गंदा पानी हैंडपंप के आसपास पिछले कई महीनों से भरा हुआ है। जिससे पानी भरने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा कई बार सरपंच और पंचायत सचिव से जलनिकासी के लिए नालियों की सफाई के लिए कहा गया, लेकिन उसके बाद भी पंचायत की ओर से सफाई नहीं कराई जा रही है।

गौरतलब है कि गांव के बीचों बीच हैंडपंप लाखन सिंह के घर के पास लगा हुआ है। इस हैंडपंप से गांव के करीब चार दर्जन से अधिक परिवार के लोग पानी भरते है। जिनको प्रतिदिन गंदे पानी से होकर निकलना पड़ता है। कीचड़ और गंदे पानी की वजह से लोगों को हैंडपंप से पानी भरने में काफी समस्या होती है। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बुजर्गों को होती है। स्थानीय ग्रामीण कई बार ग्राम पंचायत की शिकायत कर चुके है।

लेकिन इसके बाद भी ग्राम पंचायत की ओर से नालियों की नियमित साफ सफाई नहीं कराई जाती है। गांव की अधिकतर नालियों की सफाई न होने से इनमें मच्छर पनपते रहते है। जिससे गांव में संक्रमण रोग फैलने डर बना रहता है। संक्रमण रोग और मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए गांव के जागरूक लोगों को खुद ही नालियों की सफाई करनी पड़ती है। अगर जल्द ही ग्राम पंचायत की ओर से गांव की सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया। तो निश्चित ही ग्रामीण कई बीमारी के शिकार हो जाएंगे।

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