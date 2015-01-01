पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:जुआरियों के वेश में टीम के साथ पहुंचे डीएसपी हेडक्वार्टर 12 जुआरी पकड़े, 1.41 लाख रु. जब्त

भिंड3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • आरोपियों के पास से पुलिस ने दो कार, दो बाइक और 12 मोबाइल भी जब्त किए

दीपावली पर्व से पहले भिंड पुलिस ने जुआ के फड़ पर बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत डीएसपी हेडक्वार्टर अपनी टीम के साथ जुआरियों के वेश में फूप थाना क्षेत्र के अंतर्गत भौनपुरा में संचालित जुआ के फड़ पर दबिश देने पहुंचे। जहां से उन्होंने 12 जुआरियों को पकड़ा है। साथ ही उसके कब्जे से एक लाख 41 हजार रुपए सहित दो कार, दो बाइक और 12 मोबाइल जब्त किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

बताया जा रहा है कि डीएसपी हेडक्वार्टर को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि भौनपुरा गांव में जुआ का बड़ा फड़ चल रहा है। इस पर एसपी मनोज कुमार सिंह ने डीएसपी हेडक्वार्टर मोतीलाल कुशवाह को उसे पकड़ने की जिम्मेदारी दी।

इस पर डीएसपी हेडक्वार्टर ने ऊमरी थाना प्रभारी दीपेंद्र यादव, नयागांव थाना प्रभारी सुधाकर तोमर, फूप थाना प्रभारी रविंद्र तोमर के साथ ग्रामीण वेशभूषा में दबिश दी और वहां से अकोड़ा निवासी कालीचरण (42) पुत्र गंगादीन जाटव, रिदौली निवासी मोहन सिंह (28) पुत्र रामवरण सिंह कुशवाह, हेवतपुरा निवासी हरिज्ञान (42) पुत्र खुशीलाल यादव, बिजपुरी निवासी अजब सिंह (42) पुत्र कपूर सिंह चौहान, कछाई निवासी सोनवीर (31) पुत्र रघुवीर बघेल, अकबरपुर, बसरेहर इटावा निवासी जलदान सिंह (34) पुत्र सरनाम सिंह पाल, बरहा का पुरा निवासी अनिल (48) पुत्र सुंदरलाल बघेल, राजू (33) पुत्र रामकृपाल बघेल, प्रेमनगर औरेया निवासी रोहित (23) पुत्र राधेश्याम राजपूत, बसरेहर निवासी शिवानंद (42) पुत्र भीकम शाक्य, औरेया निवासी केशव किशोर (33) पुत्र मेवालाल राजपूत और चाबरपुर निवासी ओमप्रकाश (32) पुत्र राधेश्याम राजपूत को दबोच लिया। पुलिस ने यहां से दो बाइक क्रमांक यूपी 75 आर 5741, एमपी 30 एमएच 6409, कार क्रमांक यूपी 79 यू 6407, जीजे 06 सीयू 8329 के अलावा 12 मोबाइल और एक लाख 41 हजार 480 रुपए जब्त किए हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें