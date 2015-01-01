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बिजली कटौती:मालनपुर में आज 5 घंटे बंद रहेगी बिजली सप्लाई

भिंड4 घंटे पहले
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बिजली कंपनी द्वारा 8 नवंबर को मेंटेनेंस किया जा रहा है। जिसके कारण आबादी फीडर की बिजली सप्लाई सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगी। यह जानकारी बिजली कंपनी द्वारा दी गई।

कंपनी अधिकारियों ने बताया कि मेंटेनेंस के चलते आबादी फीडर जुड़े सिंगवारी, तिलोरी, मालनपुर, खुमान का पुरा, घिरोंगी और हरीरामपुरा की सप्लाई पांच घंटे बंद रहेगी। जरूरत के हिसाब से कटौती का समय कम या ज्यादा भी किया जा सकता है।

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