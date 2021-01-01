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बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन:बिजली कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में नहीं किया काम

भिंड2 घंटे पहले
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शहर के वाटर बॉक्स पर विरोध प्रदर्शन करते बिजली कर्मचारी। - Dainik Bhaskar
शहर के वाटर बॉक्स पर विरोध प्रदर्शन करते बिजली कर्मचारी।

मप्र मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी-कर्मचारियों ने बुधवार को बिजली कंपनी निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन करते हुए एक दिवसीय कार्य का बहिष्कार किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया केंद्र सरकार विद्युत क्षेत्र में वितरण कंपनियों के घाटे एवं उपभोक्ताओं को सुविधाओं के नाम पर औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए संपूर्ण विद्युत क्षेत्र का निजीकरण करने जा रही है। यह घोषणा गत दिवस बजट भाषण में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई। निजीकरण नहीं रुका तो जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में बिजली अधिकारी कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है और पूरा प्रदेश अंधेरे में चला गया था।

उसी प्रकार मप्र में भी विद्युत अधिकारी कर्मचारी काम बंद हड़ताल के लिए आगाज करेंगे। केंद्र सरकार विद्युत क्षेत्र के विशेषज्ञों से बात न करते हुए एक तरफा निर्णय लेकर कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में डालना चाहती है। कर्मचारियों ने बताया कि 7 फरवरी में बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध में भोपाल में मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। इस मौके पर हरीश मेहता,व्हीव्हीएस उपाध्याय, दीपक पचौरी, पीआर आष्टा, किशन अहिरवार, अरूण सैनी, पुनीत शाक्यवार, डीएनएस राठौर, रनवीर सिंह, रमेश राजपूत, महावीर सिंह, गोविंद विहारी यादव, रामलखन दौहरे, धर्मेंद आदि मौजूद रहे।

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