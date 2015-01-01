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उपचुनाव:भाजपा-कांग्रेस को छोड़ कोई दल व निर्दलीय उम्मीदवार नहीं बचा पाया जमानत

भिंड3 घंटे पहले
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  • मेहगांव और गोहद विस से 53 प्रत्याशी उतरे थे चुनाव मैदान में, 49 की जमानत हुई जब्त

जिले की दो विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में किस्मत आजमाने के लिए भले ही छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कई लोग चुनावी दंगल में कूदे हों। लेकिन भाजपा और कांग्रेस के अलावा किसी भी दल अथवा निर्दलीय उम्मीदवार अपनी जमानत राशि नहीं बचा पाया। इन दोनों सीटों पर कुल 53 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिसमें 49 की जमानत जब्त हुई है।

यहां बता दें कि सबसे ज्यादा उम्मीदवार मेहगांव विधानसभा सीट पर उतरे थे। इस सीट पर प्रत्याशियों की संख्या 38 होने की वजह से प्रशासन को मतदान के लिए यहां तीन-तीन ईवीएम लगाना पड़ी थी। हालांकि गोहद सीट पर 15 उम्मीदवार होने की वजह से एक ईवीएम से काम चल गया था। लेकिन मतदान के बाद जब मतगणना हुई तो कई उम्मीदवार तो ऐसे सामने आए जिन्हें नोटा जितने भी वोट नहीं मिले। यही स्थिति गोहद विधानसभा की रही। ऐसे में उक्त 49 प्रत्याशियों की प्रशासन ने जमानत राशि जब्त कर ली है।

उम्मीदवारों को अपनी जमानत बचाने मेहगांव में 27 हजार और गोहद में 20 हजार मत जरूरी
बता दें कि मेहगांव विधानसभा में एक लाख 62 हजार 827 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जबकि गोहद में एक लाख 22 हजार 417 मतदाताओं ने वोट डाले। इस प्रकार से मेहगांव सीट से चुनावी दंगल में उतरे उम्मीदवारों को अपनी जमानत राशि बचाने के लिए 27 हजार 137 मतों की आवश्यकता थी। वहीं गोहद में 20 हजार 402 मत आना जरुरी थी। जबकि इन दोनों सीटों पर भाजपा कांग्रेस छोड़ सभी उम्मीदवारों के इससे कम मत आए हैं। ऐसे में उनकी जमानत राशि जब्त की गई है।

क्या होती है जमानत राशि
सभी प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए जमानत के रूप में चुनाव आयोग के पास एक निश्चित रकम जमा करनी होती है। जब प्रत्याशी निश्चित प्रतिशत मत (कुल डाले गए विधि मान्य मतों का छठवां भाग) हासिल नहीं कर पाता, तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। यानी यह राशि आयोग की हो जाती है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 34(1) (ख) के अनुसार विधान सभा का निर्वाचन लड़ने वाले सामान्य अभ्यर्थी को 10,000 रुपए की प्रतिभूति राशि तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को पांच हजार रुपए की प्रतिभूति राशि जमा करनी होती है।

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