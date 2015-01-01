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स्वास्थ्य:कोरोना का भय, ओपीडी में खांसी, जुकाम के मरीज बढ़े

भिंड3 घंटे पहले
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  • मरीजों से डॉक्टर बोले- सर्दी, खांसी और जुकाम मौसमी बीमारी है

नवंबर महीने में सर्दी की दस्तक के साथ ही खांसी, जुकाम लोगों को सताने लगा है। कोरोना संक्रमण काल में होने वाली मौसमी बीमारी भी लोगों में भय पैदा कर रहा है। स्थिति यह है कि जरा सी सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार होने पर मरीज तुरंत डॉक्टरों को दिखाने अस्पताल पहुंच रहे हैं।

इस वजह से जिला अस्पताल की ओपीडी 10 से 15 फीसदी तक बढ़ गई है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि मौसम बदल रहा है। हर तरह के सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार को कोरोना वायरस से जोड़कर परेशान नहीं होना चाहिए। पहले जांच करवाएं। उसके बाद सही उपचार लें।

गौरतलब है कि मौसम में हो रहे परिवर्तन में लापरवाही बरतने से मौसमी बीमारियां पनप रही हैं। इनमें सबसे अधिक खांसी व जुकाम से लोग ग्रस्त हो रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस को लेकर लोगों में भय बना हुआ है। इसका असर जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या को देखकर स्पष्ट हो रहा है।

स्थिति यह है कि अस्पताल की ओपीडी में सबसे अधिक मरीज खांसी व जुकाम के आ रहे हैं। जिला अस्पताल में पदस्थ डॉ.केके गुप्ता का कहना है कि शुरूआत सर्दी लापरवाही बरतने पर लोगों को अपने आगोश में ले लेती है। साधारण खांसी-जुखाम और बुखार कोरोना नहीं होता। साधारण खांसी, जुखाम और बुखार और कोरोना महामारी के लक्षण अगल-अगल होते हैं। वहीं बदलते हुए मौसम में काफी सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने इस समय बच्चों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। बच्चों को पूरे शरीर ढकने व घर से बाहर ले जाने के दौरान गर्म कपड़े के साथ कान, नाक व गले में कपड़े जरूर लगाने की बात कही।

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