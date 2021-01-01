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कचरे से लगी आग:डीईओ दफ्तर के रिकार्ड रूम में लगी आग, मान्यता और विधानसभा का रिकार्ड जला

भिंड2 घंटे पहले
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जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के रिकार्ड रूम में रविवार की शाम करीब 4 बजे आग लग गई। - Dainik Bhaskar
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के रिकार्ड रूम में रविवार की शाम करीब 4 बजे आग लग गई।
  • 03 बजे दोपहर कचरे से लगी आग
  • 30 मिनट में फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के रिकार्ड रूम में रविवार की शाम करीब 4 बजे आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। साथ ही करीब 30 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। इस आगजनी में मान्यता और विधानसभा का रिकार्ड जलना बताया जा रहा है।

हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी हरभवन सिंह तोमर इससे इंकार कर रहे हैं। बताया जा रहा है रविवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भृत्य शिवचरण और दिलीप की ड्यूटी थी। दोपहर के समय उन्होंने लाइब्रेरी की सफाई की। साथ ही कचरा कार्यालय के पीछे फेंक दिया। साथ ही उसे जला दिया। यही आग रिकार्ड रूम के पीछे लकड़ी के दरवाजे तक पहुंच गई, थोड़ी देर में रिकार्ड रूम की फाइलों में आग लग गई।

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