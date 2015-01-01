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पुरानी रंजिश:कार से जा रहे युवक पर किए फायर, हाथ में गोली लगने से घायल

भिंडएक घंटा पहले
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पावई थाना क्षेत्र के ग्राम रिदौली में पुरानी रंजिश के चलते चार लोगों ने कार से जा रहे एक युवक पर ताबड़तोड़ फायर कर दिए, जिससे न सिर्फ उसकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। बल्कि उसके हाथ में गोली लगने से वह घायल हो गया। घटना बुधवार की रात की है। पुलिस ने घायल की फरियाद पर चार लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया है।

पावई थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह यादव के अनुसार अंगदपुरा निवासी विशाल उर्फ डोलू पुत्र चिंताराम भदौरिया की रिदौली निवासी श्याम सिंह भदौरिया से पुरानी रंजिश चल रही है। बुधवार की रात करीब 8 बजे विशाल उर्फ डोलू अपनी कार लेकर रिदौली गांव में श्याम सिंह के घर के बाहर से गुजर रहे थे। तभी उन लोगों ने उनके ऊपर कट्टे से फायर कर दिए, जिससे उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं गोली उनके हाथ में लग गई और वे घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

वहीं पुलिस विशाल की फरियाद पर सुदामा भदौरिया, श्याम सिंह भदौरिया, दशरथ सिंह भदौरिया, सुरेंद्र सिंह भदौरिया निवासीगण रिदौली के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है।

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