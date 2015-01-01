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  • First Death From Corona At District Hospital, 13 New Patients Found; The Number Of Deaths In The District So Far Has Been 8

कोरोना:जिला अस्पताल में कोरोना से पहली मौत, 13 नए मरीज मिले; जिले में अब तक मौतों की संख्या हुई 8

भिंडएक घंटा पहले
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वृद्ध की मौत के बाद उनका पीपीई किट में अंतिम संस्कार करते परिजन।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर के पिता की कोरोना संक्रमण के चलते उपचार के दौरान मौत हो गई। उनकी शुक्रवार की रात अचानक हालत बिगड़ी थी। उन्हें ऑक्सीजन पर लिए जाने के बाद हालत में सुधार आया था। लेकिन शनिवार की सुबह 7.30 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनका शहर के मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार किया गया। कोरोना संक्रमण के चलते जिले में अब तक कुल 8 मौत हो चुकी हैं। वहीं जिला अस्पताल में उपचार के दौरान कोरोना मरीज की यह पहली मौत है।

यहां बता दें कि सीएमएचओ दफ्तर में पदस्थ डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर भी कोरोना संक्रमित हैं। उनका पिछले 15 दिन से उपचार चल रहा है। वहीं गुरुवार को उनके पिता रामशरण (75) पुत्र तुलसीराम शर्मा निवासी पार्क मोहल्ला भी कोरोना संक्रमित हो गए। उन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनके कोरोना संक्रमित पाए जाने पर उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कर दिया गया था। शुक्रवार को उनका ऑक्सीजन लेवल 80 से 85 के बीच में पहुंच गया।

ऐसे में उन्हें रात के समय आक्सीजन पर लिया गया। लेकिन रात के समय उनकी हालत में सुधार भी हो गया था। वहीं सुबह 7.30 बजे से 8 बजे के बीच अचानक उनकी मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन की ओर से उनके परिजन को सूचना दी गई। कोविड प्रोटोकॉल के तहत मृतक रामशरण के शव को सेफ्टी बैग में कवर किया गया। वहीं चुनिंदा परिजन को पीपीई किट पहनाकर उनके अंतिम संस्कार की रस्म अदायगी कर शहर के मुक्तिधाम पर उनका अंतिम संस्कार किया गया है।

13 मरीज मिले, अब कुल 1179 संक्रमित
शनिवार को जिले में कोरोना के 13 नए मरीज मिले हैं। इस प्रकार से जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1179 पर पहुंच गई है। वहीं स्वस्थ्य हो चुके मरीजों की संख्या 1117 हो गई है। जबकि एक्टिव केस 58 चल रहे हैं। शनिवार को आई रिपोर्ट के अनुसार अटेर के लखनपुरा में 12 वर्षीय बच्चा, उदोतपुरा में 23 वर्षीय युवक, शहर के वार्ड क्रमांक 30 वीरेंद्र नगर में 65 वर्षीय वृद्धा, भूता बाजार में दो महिलाएं, लखनपुरा 20 वर्षीय महिला, मेहगांव में युवक, कैथोदा मेहगांव में 45 वर्षीय युवक, गोहद पुलिस थाना में जवान, अटेर रोड पर युवक, परसोना में युवक, एंडोरी और नौनेरा में एक-एक युवक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।

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