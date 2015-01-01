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धान की लूट:चार बदमाशों ने किसान को बांधकर 12 क्विंटल धान लूटी

भिंड3 घंटे पहले
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  • गोरमी थाना क्षेत्र के कल्याणपुरा की घटना

गोरमी थाना क्षेत्र के कल्याणपुरा गांव में चार बदमाशों ने एक किसान की मारपीट कर उसे पेड़ से बांध दिया। फिर ट्राॅली में रखी 12 क्विंटल से अिधक धान लूट ले गए। घटना बुधवार-गुरुवार रात की है। कल्याणपुरा निवासी रामहंस पुत्र मिजाजी नरवरिया ने पुलिस को बताया कि इस सीजन में उन्होंने अपने खेत में धान बोई थी। करीब 12 क्विंटल धान खेत से काटने के बाद उन्होंने अपनी ट्राॅली में भरकर बेचने के लिए रख दी थी। उन्होंने बताया कि घर में धान रखने की जगह न होने की वजह से धान से भरी ट्राॅली गांव के ही रणवीर नरवरिया के घर के सामने रख दी थी।

पिछले सात दिन से उनकी ट्राॅली वहीं रखी थी। साथ ही उसकी रखवाली के लिए वे खुद रणवीर नरवरिया के घर के बाहर सोते थे। बुधवार गुरुवार की रात करीब 1.30 बजे चार अज्ञात बदमाश आए और उनकी मारपीट कर उन्हें एक पेड़ से बांध दिया। साथ ही वे ट्रैक्टर लगाकर धान से भरी ट्राॅली लूट ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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