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क्राइम:उधारी के पैसे मांगे तो दर्ज करा दिया झूठा मामला

भिंड2 घंटे पहले
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साहब मैंने तो अपनी उधारी के पैसे मांगे तो मेरे खिलाफ पुलिस थाने में प्रदीप जाटव ने मेरे साथ मारपीट करते हुए सिटी कोतवाली में झूठा मामला दर्ज कराया दिया। यह बात बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी मनोज सिंह से भीम नगर निवासी धर्मवीर राठौर ने कही।

पीडित धर्मवीर ने बताया कि भीम नगर निवासी प्रदीप जाटव के घर मैं 30 जनवरी को अपने उधारी के पैसे लेने के लिए गया था। मैंने जब उससे पैसे मांगे तो प्रदीप और उसकी पत्नी मुझे गालियां देने लगी। जिसके बाद पति-पत्नी ने मेरे ऊपर लाठी और डंडों से हमला कर दिया। जिससे मेरे शरीर में चोटें आई। इसके बाद मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करा दी गई।

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