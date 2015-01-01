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गांधीगीरी:बाजार में जगह नहीं मिली तो कलेक्टर बंगले के सामने खड़े किए ठेले

भिंडएक घंटा पहले
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ऑफिसर कॉलोनी में कलेक्टर के बंगले के समक्ष खड़े ठेले वाले।
  • कलेक्टर ने कलेक्टोरेट में ठेले वालों को बुलवाकर दिलवाई अनुमति, अब दीपावली तक नाले के ऊपर लगा सकेंगे ठेले

दीपावली के त्योहार पर मिट्टी के दीपक बनाकर बेचने वालों को सदर बाजार में ठेले लगाने के लिए जगह न मिल पाने से नाराज कुंभकारों ने शनिवार सुबह ऑफिसर कॉलोनी में कलेक्टर बंगले के समक्ष अपने ठेले कतार में खड़े कर दिए। इसकी जानकारी जैसे ही कलेक्टर वीरेंद्र सिंह रावत को लगी उन्होंने ठेले वालों को अपने ऑफिस में बुलवाया। इन लोगों ने कहा कि केवल सात दिन सदर बाजार कारोबार करने की अनुमति दी जाए। तब कलेक्टर ने नगर पालिका के सीएमओ को इनके लिए जगह की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। इसके बाद इन आधा सैकड़ा ठेले वालों को अग्रसेन चौक से बेटी बचाओ चौराहा की ओर नाले के ऊपर खड़े होने की अनुमति दे दी।

यहां बता दें शहर के सदर बाजार को हाथ ठेला मुक्त किए जाने के लिए दो महीने से चलाया जा रहा है। इस कारण दीपावली त्योहार पर भी ठेले वालों को कारोबार की अनुमति नहीं दी जा रही है। जबकि कुंभकारों का कहना था कि वे हर वर्ष त्योहार के दिनों में इसी बाजार में ठेले लगाते आ रहे हैं। अब तो त्योहार के सात दिन शेष रहे गए हैं, इसलिए ठेले लगाने की अनुमति दी जाए। जबकि नपा तैयार नहीं है। इस प्रकार की स्थिति पिछले तीन चार दिनों से चल रही थी।

यह लोग बाजार में पहुंचते थे तभी नगर पालिका और यातायात पुलिस का अमला इन्हें खदेड़ देता। इस प्रकार के हालात में तंग आए कुंभकारों ने कलेक्टर बंगले के सामने ही ठेले खड़े कर दिए। कलेक्टर ने ठेले वालों को ऑफिस बुलाकर नपा सीएमओ से व्यवस्था कराने की बात कही, तब सीएमओ ने कहा कि यह लोग अग्रसेन चौक से बेटी बचाओ चौराहा रोड पर पटे हुए नाले के ऊपर अपना कारोबार सकते हैं।

कलेक्टर ने बुलाया फिर समाधान कराया
जब कलेक्टर को कुंभकारों के ऑफिसर कॉलोनी में पहुंचने की सूचना मिली तो उन्होंने सूचना भिजवाई कि हम कलेक्टोरेट में बैठे हैं, आप लोग वहां क्यों पहुंच गए, यहीं आ जाओ, समस्या का समाधान कराया जाएगा। जब कुंभकार कलेक्टोरेट पहुंचे तब उन्होंने नगर पालिका सीएमओ से बात की, कहा कि यह त्योहार पर काम करने वाले लोग हैं इन्हें सदर बाजार में नहीं तो कहीं और जगह उपलब्ध कराओ।

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