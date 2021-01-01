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पोलियो अभियान:स्कूल नहीं खुला तो गेट पर ही पिलाई दवा

भिंड2 घंटे पहले
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प्रतिकात्मक फोटो - Dainik Bhaskar
प्रतिकात्मक फोटो
  • जिले में पौने दो लाख बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा

राष्ट्रीय पोलियो दिवस पर शहर के एक स्कूल पर पोलियो बूथ बनाए जाने के लिए निर्धारित समय पर ताला न खुलने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा गेट पर ही बैनर लगाकर बच्चों को दवा पिलाना शुरू कर दिया गया। जब इसकी जानकारी अधिकारियों के माध्यम से स्कूल के प्रधानाध्यापक पर पहुंची तब करीब ढाई घंटे बाद स्कूल के गेट का ताला खुला।

यहां बता दो सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक पोलियाे की दवा पिलाई जाना थी। पुरानी बस्ती के शासकीय स्कूल पर सुबह 7.30 बजे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऊषा मिश्रा एवं सहायिका छोटी बिट्‌टी पहुंची तो गेट पर ताला लगा हुआ मिला। इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों दी गई तब उनके द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया गया।

बीईओ द्वारा प्रधानाध्यापक को सूचित किया गया करीब 10 बजे के करीब ताला खुला। इस बारे में प्रधानाध्यापक एनके शर्मा का कहना है कि हमारे पास पहले से कोई सूचना नहीं थी। सुबह 9.30 बजे जब बीईओ से सूचना मिली तो 10 बजे के करीब ताला खुलवा दिया गया। पल्स पोलिया अभियान के तहत पहले रोज जिले में पौने दो लाख बच्चों को दो-दो बूंद दवा पिलाई गई। अभियान का शुभारंभ जिला अस्पताल में सीएमएचओ डॉ. अजीत मिश्रा ने किया।

सीएचओ, एएनएम अनुपस्थित, वेतन काटा

सीएमएचओ द्वारा किए गए निरीक्षण में सकराया व परा सीएचओ व एएनएम के अनुपस्थित मिलने पर एंक- एक दिन के वेतन काटने के निर्देश दिए गए। जिला कार्यक्रम प्रबंधक राजेश शर्मा ने बताया पहले रोज जो बच्चे दवा पीने से वंचित रह गए हैं उन्हें दो दिन में 1 व 2 फरवरी को घर- घर दस्तक देकर दवा पिलाई जाएगी।

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