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औचक निरीक्षण:वन स्टॉप सेंटर की गैलरी कवर कराने के निर्देश

भिंड2 घंटे पहले
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पीड़ित बालिकाओं और महिलाओं के लिए शहर में धनवंतरि काम्पलेक्स में संचालित वन स्टॉप सेंटर का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश गजेंद्र सिंह द्वारा कलेक्टर वीरेंद्र सिंह रावत के साथ औचक निरीक्षण किया गया।

बालिकाओं व महिलाओं द्वारा बताया गया कि सेंटर पर अन्य समस्याओं का समाधान हो गया पर गैलरी के खुले होने से बाहरी लोगों द्वारा ताक झांक करते हैं, इस पर तत्काल गैलरी को कवर कराए जाने के निर्देश दिए गए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश अधिकारियों से कहा कि विपत्ति आने पर बालिकाएं व महिलाएं सेंटर पर आती हैं। इन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो । इस अवसर पर सचिव सुनील दंडोतिया एवं सीएमएचओ डॉ. अजीत मिश्रा भी उपस्थित थे।

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