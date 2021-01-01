पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

उपलब्धि:ककनमठ, गौरी, ऐतिहासिक अभिलेख... आमंत्रण है

भिंड2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
गौरी सरोवर पर वीडियो एलबम की शूटिंग करते कलाकार। - Dainik Bhaskar
गौरी सरोवर पर वीडियो एलबम की शूटिंग करते कलाकार।
  • शहर के गीतकार ने तैयार किया प्रदेश का पर्यटन गीत, गौरी सरोवर पर हुई एलबम की शूटिंग

दुर्ग अटेर, ककनमठ, गौरी, ऐतिहासिक अभिलेख... आमंत्रण है, आमंत्रण है, आओ मध्यप्रदेश। यह बोल हैं मध्यप्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन गीत के। इसका ऑडियो लगभग तैयार हो चुका है। वहीं वीडियो एलबम बन रहा है। इन दिनों इसकी शूटिंग जिले में चल रही है। रविवार की दोपहर गौरी सरोवर किनारे इसकी शूटिंग हुई। इस गीत में प्रदेश के सभी प्रमुख पर्यटन स्थल, अभ्यारण, लोक नृत्य, फसल आदि की झलक दिखाई देगी।

देश का पहले राज्य मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय गान व गीत के बाद प्रदेश गान गाया जाता है। वहीं अब मध्यप्रदेश पयर्टन को बढ़ावा देने के मध्यप्रदेश पर्यटन गीत भी तैयार किया जा रहा है। इस गीत को शहर के रचनाकार राधेगोपाल यादव ने लिखा है। जबकि इसे संगीत मुंबई के जाने माने संगीतकार धर्मेंद्र भदौरिया ने दिया है।

वहीं इसे आवाज गायक अस्मित कुशवाह ने दी है। इस गीत में प्रदेश के पांचों भागों (चंबल, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा और निमाड़) के पर्यटन स्थल, अभ्यारण, नदी, पहाड़, तीर्थस्थल और प्रमुख हस्तियों का जिक्र कर दुनियाभर को मध्यप्रदेश बुलाने के लिए आकर्षित किया गया है, ताकि प्रदेश का पर्यटन बढ़े और रोजगार अवसर लोगाें को मिलें।

प्रदेश के पर्यटन गीत में भिंड की प्रमुखता

खास बात तो यह है कि भले ही यह गीत पूरे प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लिखा गया है। लेकिन पर्यटन विभाग द्वारा यदि इसे अधिकृत मान्यता दी जाती हे तो इसमें भिंड का अहम योगदान होगा। वजह यह है कि इस गीत के लेखक, गायक और संगीतकार तीनों ही भिंड जिले के निवासी है। साथ ही इन तीनों का मेल भास्कर के माध्यम से हुआ। इसके बाद तीनाें ने मिलकर पर्यटन गीत की रूपरेखा तैयार की गई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser