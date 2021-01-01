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सफेद दूध का काला कारोबार:लक्ष्मी डेयरी के दूध और घी के सैंपल फेल, माल छिपाने घर में बना रखा था गुप्त तलघर

भिंड2 घंटे पहले
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लक्ष्मी डेयरी के संचालक के घर से घी के टिन जब्त करते अफसर। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
लक्ष्मी डेयरी के संचालक के घर से घी के टिन जब्त करते अफसर। (फाइल फोटो)
  • जिन दो लोगों पर दर्ज कराई एफआईआर, उनके सैंपल फेल

शहर के अटेर रोड स्थित लक्ष्मी डेयरी के मिक्स दूध के साथ घी, ऑयल और मिल्क पाउडर के सैंपल फेल हो गए हैं। इसके अलावा संजू डेयरी के दूध का सैंपल भी फेल हुआ है। इन दोनों के विरुद्ध फूड सेफ्टी की टीम पहले ही पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करा चुकी है। वहीं इनके सैंपल की जांच रिपोर्ट अब आई है। ऐसे में अब इनके विरुद्ध फूड सेफ्टी की टीम अलग से प्रकरण बनाकर न्यायालय में भेजने की तैयारी कर रही है।

दरअसल प्रदेश सरकार ने मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत 20 दिसंबर को भिंड सीएसपी आनंद राय ने दलबल के साथ अटेर रोड स्थित लक्ष्मी डेयरी पर दबिश दी थी। जहां बड़ी मात्रा में मिलावटी दूध तैयार होता हुआ पकड़ा था। वहीं पुलिस ने डेयरी संचालक संतोष ओझा के घर की तलाशी ली तो तलघर से मिल्क पाउडर की बोरियां निकली। साथ ही घर के अलग अलग कमरों से बड़ी मात्रा में घी के टीन पकड़े थे। इसके बाद सीएसपी ने फूड सेफ्टी की टीम को बुलाकर लक्ष्मी डेयरी से दूध मिक्स, घी, ऑयल और मिल्क पाउडर के सैंपल कराए थे। साथ ही डेयरी पर मिले करीब 10 हजार लीटर से ज्यादा दूध को मिलावट के संदेह में नष्ट करा दिया था। वहीं इन चारों सैंपल की रिपोर्ट फेल होकर आई है।

फैक्ट फाइल

  • 126 सैंपल लिए जा चुके हैं अभियान के शुरू होने से अब तक।
  • 63 सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है।
  • 25 सैंपल हुए हैं फेल।
  • 12 एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है मिलावट करने वालों पर।
  • 06 मामलों में केस, 4 प्रकरणों में दर्ज कराएंगे।

85 दिन में 126 सैंपल लिए, 25 हुए फेल, 6 पर केस किए दायर
9 नवंबर से लेकर अब तक फूड सेफ्टी की टीम पिछले 85 दिनों में 126 सैंपल ले चुकी थी, जिसमें 25 सैंपल की रिपोर्ट फेल होकर आई है, जिसमें आईटीआई स्थिति राजेंद्र सिंह की संजू डेयरी चिलर भी शामिल हैं। जहां पुलिस ने पर छापा मारकर फूड सेफ्टी की टीम से दूध के 2 और केमिकल के सैंपल कराए थे। जो सभी फेल हो गए हैं। हालांकि इनके विरुद्ध भी फूड सेफ्टी की टीम एफआईआर दर्ज करा चुकी है। वहीं फूड सेफ्टी ऑफिसर रीना बंसल के मुताबिक 6 मामलों में कोर्ट केस दायर किए जा चुके हैं। साथ ही 4 प्रकरण ओर भेजने की स्वीकृति मिल गई है।

इतनी सख्ती के बाद भी जिले में नहीं रुक रहा अवैध कारोबार
प्रशासन की इतनी सख्ती के बाद मिलावट के कारोबार पर पूरी तरह से विराम नहीं लग पा रहा है। मिलावटखोरों ने अब गांव गांव नकली दूध बनाने का सामान भिजवा दिया है। फूड सेफ्टी की टीम पिछले तीन महीने में 509 से अधिक निरीक्षण कर चुकी है, जिसमें चलित लैब और मैजिक बाक्स से करीब 995 सैंपल की जांच की गई है। वहीं मिलावट के कारोबार से जुड़े 12 लोगों पर विभिन्न थानों में एफआरआई भी दर्ज करा चुकी है। वहीं 53 लाख 40 हजार 730 रुपए की सामग्री जब्त करने के साथ में 3 लाख 52 हजार रुपए सामग्री को नष्ट कराया जा चुका है

.. इन मिलावटखोरों के सैंपल भी हुए फेल
फूड सेफ्टी की टीम द्वारा विभिन्न स्थानों से लिए गए सैंपल में घनश्याम मिष्ठान भंडार गोहद की बर्फी फेल हो गई है। इसी प्रकार से मनीष गुप्ता लहार का पेठा, करन डेयरी अरेले का पुरा गोरमी का मावा, जितेंद्र भदौरिया प्रतापपुरा के भदौरिया मिष्ठान भंडार की बर्फी, महेंद्र नरवरिया बलारपुरा अटेर का मावा, रावल सिंह फूप के जोधपुर मिष्ठान भंडार का पनीर, बॉबी आर्य की रामा डेयरी पोरसा रोड गोरमी दूध मिक्स, हरेंद्र राठौर के ध्रुव ट्रेडर्स मेहगांव का घी, देवेंद्र सिंह तोमर की मोहित एग्रो इंडस्ट्रीज मालनपुर का अचार, सोस, शरबत, जागेश्वर प्रजापति गढ़ा मेहगांव का मावा, वरुण गुप्ता के जय ट्रेडर्स गोहद की चना दाल, सुनील जैन धर्मपुरी भिंड की मसूर दाल और ओमप्रकाश अग्रवाल अग्रवाल पशु आहार केंद्र गोहद का सरसों तेल व न्यू मां पीतांबरा आटा फेल हुआ है। अब इन पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

केस दर्ज कराएंगे - मिलावट से मुक्ति अभियान के शुरू होने के बाद से लगातार मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हाल ही अटेर रोड लक्ष्मी डेयरी के यहां से लिए गए चोरों सैंपल फेल होकर आए हैं। अब तक कुल 63 सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिसमें 25 फेल हुए हैं। इनके विरुद्ध प्रकरण न्यायालय को भेजे जा रहे हैं।
- बृजेश शिरोमणि, फूड सेफ्टी ऑफिसर, भिंड

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