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धर्म:विश्व के हर धर्म में मोक्ष का उल्लेख, सिर्फ जैन दर्शन में मोक्ष का रास्ता: विराग सागर

भिंड2 घंटे पहले
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नसिया मंदिर में तीर्थंकर के प्रतिमा स्थल पर विराग सागर सहित अन्य संतजन। - Dainik Bhaskar
नसिया मंदिर में तीर्थंकर के प्रतिमा स्थल पर विराग सागर सहित अन्य संतजन।
  • पेच नंबर- दो के दिगंबर जैन मंदिर में सिद्ध चक्र अनुष्ठान में बोले गणाचार्य विराग सागर
  • मुनिश्री बोले- विधान आराधना कर जीवन को सुख शांतिमय बनाएं

विश्व के हर धर्म, हर दर्शन और संप्रदाय में मोक्ष की बात कही गई है लेकिन मोक्ष के रास्ते की बात का उल्लेख एक मात्र जैन धर्म में मिलता है। यह एक मात्र जैन दर्शन कहता है। यह बात गणाचार्य विराग सागर महाराज ने शहर के पेच नंबर- दो में स्थित दिगंबर जैन मंदिर में चल रहे सिद्ध चक्र अनुष्ठान में कही।

गणाचार्य ने कहा कि जैन दर्शन में देव दर्शन का आवश्यक नियम होता है उसका तात्पर्य यही है कि भगवान को देखकर हम भी उन जैसे बनने का पुरुषार्थ करें। दुनिया में कई लोगों ने चक्र चलाए हैं लेकिन वह चक्र कर्माें को नष्ट नहीं कर पाते। एक मात्र सिद्धचक्र ऐसा है जो कर्माें को नष्ट कर शाश्वत सुख प्रदान करता है। आप सभी भाव सहित यह विधान आराधना कर जीवन को सुख शांतिमय बनाएं।

विहसंत सागर बोले- ओम बीजाक्षर है, मन एकाग्र होता है: मेडिटेशन गुरु विहसंत सागर महाराज ने कहा कि ओम बीजाक्षर से मन एकाग्र होता है। पंचपरमेष्ठी से निर्मित ओंकार शब्द है। आप लोग पद्मासन या अर्द्ध पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए नासाग्र दृष्टि नासा के अग्र भाग पर दृष्टि अथवा हल्के से आंख बंद कर लें, ये स्थिति ध्याता की है। न तो झुके हुये हैं न तो अकड़न है एक दम जैसे मंदिर में भगवान अरिहंत देव की प्रतिमाएं पद्मासन मुद्रा में विराजमान है ठीक उसी प्रकार अपनी मुद्रा बना कर औंकार का उच्चारण कर मन को एकाग्र करने से मन को शांति का अनुभव होगा।

सभी को अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए तभी जीवन सफल होगा। इस मौके पर श्रमण मुनि विश्व सूर्य सागर महाराज, एलक विनियोग सागर उपस्थित थे।राजेन्द्र जैन (बिल्लू) ने बताया कि वेदी शुद्धि एवं प्रतिष्ठा महोत्सव में 4 फरवरी गुरुवार को प्रातः 7.30 बजे से भगवान का अभिषेक, शांतिधारा के बाद जीर्णोद्धार वेदियों पर भगवान की प्रतिमाएं स्थापना के बाद आचार्यश्री के मंगल प्रवचन होंगे।

50 साल बाद नसिया मंदिर की वेदी का जीर्णोद्धार
शहर के वाटर वर्क्स क्षेत्र में सूर्यसागर उदासीन आश्रम (नसिया) की स्थापना के 50 वर्षों से अधिक समय बाद वेदी जीर्णोद्धार गणाचार्य विराग सागर महाराज के ससंघ सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। ध्वजारोहण के बाद जीर्णोद्धार, वेदी शुद्धि, वेदी संस्कार, वास्तु, यागमण्डल विधान व प्रवचन हुए। अहिंसा ग्रुप ने चित्र अनावरण और प्रज्ञ संघ द्वारा पाद प्रक्षालन किया गया। विधानाचार्य संजय जैन शास्त्री (सिहोंनिया) द्वारा विधि विधान से अनुष्ठान कराया गया। गणाचार्य ने कहा कि हम लोग अपने घर को सजाते हैं, सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। मंदिर तो बहुत ऊंची चीज हैं। समाज मंदिर के विकास में जुट जाए तो मंदिर की शोभा ही अपने आप में अदभुत हो जाती है। मंदिर की शोभा ही समाज की शोभा होगी।

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