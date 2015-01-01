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नई व्यवस्था:खनिज चोरी रोकने अब वाहनों पर लगेगा माइनटैग, नाके से निकलते ही मिलेगी रेत-गिट्टी की जानकारी

भिंड30 मिनट पहले
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भिंड जिले में कनकूरा नाके पर लगे सीसीटीव कैमरा सिस्टम को देखते कमिश्नर, आईजी के साथ कलेक्टर और एसपी।
  • उत्तरप्रदेश में लगाए जा चुके हैं माइनटैग, मप्र में भिंड से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत

प्रदेश सरकार अब रेत, गिट्टी सहित अन्य खनिजों की चोरी करने के लिए वाहनों पर एक विशेष प्रकार की चिप लगाने जा रही है। इसकी शुरुआत पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में भिंड जिले से हो रही है। गुरुवार को इसी संबंध में ग्वालियर-चंबल कमिश्नर आशीष सक्सैना, चंबल आईजी मनोज शर्मा, कलेक्टर डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत, एसपी मनोज कुमार सिंह, शिवपुरी की सहायक कलेक्टर (प्रशिक्षु आईएएस) काजल जावला, भिंड व अटेर एसडीएम यूएस सिकरवार सहित भोपाल और अंचल के अन्य जिलों के खनिज अधिकारियों ने जिले में रेत नाकों का निरीक्षण किया। साथ ही बारीकी से अध्ययन किया कि यह टैग खनिज चोरी रोकने में कितना कारगर साबित होगा।

पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश में खनिज की चोरी रोकने के लिए खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में माइन टैग नाम की एक चिप लगाई जा रही है, जिससे वहां खनिज चोरी में काफी हद तक कमी आना बताया जा रहा है। इसी चिप को अब मध्यप्रदेश सरकार अपने यहां भी लाना चाहती है। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने भिंड को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है, जिसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी पिछले तीन दिन से इस पर अध्ययन कर रही है। कमिश्नर और आईजी ने भिंड आकर लिया।

कमिश्नर बोले- बारीकी से अध्ययन कर बनाएं रिपोर्ट
कमिश्नर और आईजी ने गुरुवार की दोपहर सबसे पहले वीआईपी सर्किट हाउस पर जिले में खनिज परिवहन के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद वे सीधे भिंड इटावा रोड पर कनकूरा के पास बने नाके पर पहुंचे। यहां उन्होंने कमेटी के सदस्यों से माइन टैग किस प्रकार से लागू करें, इस पर चर्चा की। कमेटी के सदस्यों ने कमिश्नर को बताया कि वे इस चिप को अपने नाकों अथवा खदानों पर आने वाले वाहनों में लगा सकते हैं। इसके बाद अफसरों ने नाके पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए। खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस नाके से जो भी खनिज परिवहन करने वाली गाड़ी गुजरेगी, उसकी नंबर प्लेट का स्क्रीन शॉट ऑटोमेटिक उनके सिस्टम में सुरक्षित हो जाता है। यहां कमिश्नर ने प्रशिक्षु आईएएस अफसर काजल जावला को निर्देश दिए कि वे इस पूरे मामले में बारीकी से अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करें।

टोलकर्मी बोले- यूपी वाले लेते हैं ओवरलोड वाहनों की जानकारी
कमिश्नर, आईजी इटावा रोड पर बरही के निकट स्थित टोल प्लाजा पर पहुंचे। यहां कमिश्नर और आईजी ने पूछा कि क्या ओवरलोड वाहनों से आप लोग भी जुर्माना वसूलते हैं। इस पर टोल कर्मचारी ने बताया कि उनके कर्मचारियों को इतना अनुभव हो गया है कि वे गाड़ी देखकर ओवरलोडिंग का अंदाज कर लेते हैं। इसके बाद उस गाड़ी को जब कांटे पर तुलवाया जाता है तो ओवरलोड माल के हिसाब से वे जुर्माना वसूलते हैं। टोल कर्मचारी ने बताया कि यूपी प्रशासन कई बार उनसे ओवरलोड गाड़ियों की जानकारी लेता है। अफसरों ने टोल के कंट्रोल रूम में बैठकर उनके कैमरों की लोकेशन देखी। साथ ही कमिश्नर ने पूछा कि आपके कैमरों में सिर्फ गाड़ी नंबर के अलावा क्या गाड़ी में क्या माल भरा है, यह भी आता है। इस पर टोल प्लाजा कर्मचारी ने बताया कि एक कैमरा ऊपर भी लगा है, जिससे ट्रक के अंदर क्या माल रखा है, यह भी दिखाई देता है।

क्या है माइन टैग
माइन टैग एक आरएफआईडी टैग है, जो खनिज व उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को प्रमाणित करता है। इस टैग के माध्यम से जैसे ही उक्त वाहन खनिज नाके के सामने से गुजरता है तो नाके पर लगा आरएफआईडी कैमरा उसे रीड कर लेता है, जिसके बाद उसकी संपूर्ण जानकारी विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित हो जाती है, जिसमें यह भी रहता है कि उक्त वाहन ने किस खदान से रेत, गिट्टी भरा है उसकी मात्रा क्या है। यदि वह ओवरलोड अथवा बिना राॅयल्टी का है तो प्रशासन वाहन नंबर के आधार पर उसके जुर्माना का चालान सीधे मालिक के घर भेजकर वसूल करता है। यह व्यवस्था अभी उत्तरप्रदेश में लागू है, जिसे मध्यप्रदेश सरकार अपने यहां भी लागू करना चाहती है।

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