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ब्लैकमेलिंग:व्याख्याता की आईडी हैक कर बदमाशों ने मांगे पैसे

भिंड4 घंटे पहले
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शहर के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक एक में पदस्थ व्याख्याता की फेसबुक आईडी अज्ञात बदमाशों ने हैक कर शहर के तमाम लोगों से उधार पैसे मांगने का मामला सामने आया है। शहर के शास्त्री कॉलोनी निवासी धीरज सिंह गुर्जर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक एक में पदस्थ हैं।

गुरुवार को उनकी फेसबुक आईडी के मैसेंजर से उनके परिचित लोगों से 10-10 हजार रुपए उधार देने के लिए मैसेज किए गए है। जब परिचितों ने फोन लगाए तब उन्हें पता चला। इसके बाद एसपी मनोज कुमार सिंह ने तत्काल उनकी फेक फेसबुक आईडी होल्ड करा दी है।

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