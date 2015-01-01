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वेदर अपडेट:3 डिग्री लुढ़ककर 11 पर पहुंचा रात का पारा

भिंड2 घंटे पहले
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मौसम का मिजाज दिनों- दिन ठंडा होता जा रहा है। 24 घंटे में तापमापी का पारा 1 डिग्री उछला है पर न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। इस कारण सर्दी का अहसास अधिक होने लगा है। सुबह- शाम सर्दी का प्रकोप शुरू हो गया है।

गुरुवार को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा था । जबकि शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया है। तापमापी पारे के 3 डिग्री खिसकने से सर्दी बढ़ गई है। तापमापी का पारा और नीचे खिसकने से पूर्वानुमान है।

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