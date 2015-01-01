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मौसम:उत्तरी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, रात का पारा 0.5 लुढ़ककर पहुंचा 5.5 डिग्री पर

भिंड31 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक फोटो
  • दिन का तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया

उत्तरी हवाओं ने मौसम में ठिठुरन बढ़ा दी है। दिन के समय धूप निकले के बावजूद शीत लहर चलने की वजह से लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली। वहीं शाम के समय हवाओं को जोर ओर अधिक बढ़ जाने से लोगों की कंपकंपी छूट गई। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो आने वाले दो से तीन दिन शीत लहर का प्रकोप यूं ही जारी रहेगा, जिससे अभी लोगों को कड़ाके ठंड से राहत नहीं मिलेगी।

आसमान साफ होते ही सर्दी का असर तेज हो गया है। बुधवार गुरुवार की रात पारा 0.5 डिग्री लुढ़ककर 5.5 डिग्री पर पहुंच गया है। वहीं गुरुवार की सुबह धूप खिली तो लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन इस धूप की गर्मी को शीत लहर ने ठंडा कर दिया, जिससे उन्हें कुछ राहत नहीं मिली।

स्थिति यह रही कि सर्दी से राहत पाने के लिए लोग दिनभर गर्म कपड़ों में लिपटे रहे। सर्दी से राहत पाने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। तब कहीं जाकर लोगों को कुछ राहत महसूस हुई। वहीं गुरुवार को दिन का पारा 21 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार बादल छंटने के कारण सूरज निकलने लगा है, ऐसे में अब सर्दी बढ़ेगी।

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