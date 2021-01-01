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कंट्रोल में कोरोना:जनवरी के 10 दिन में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला, कोविड वार्ड के 106 में से 86 पलंग घटाए गए

भिंड2 घंटे पहले
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जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड में खाली पड़े पलंग। - Dainik Bhaskar
जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड में खाली पड़े पलंग।
  • पूरे महीने में मिले 42 मरीज, मई के बाद जनवरी में ही मिले सबसे कम संक्रमित

जनवरी महीने में कोरोना अब कंट्रोल होता नजर आ रहा है। पिछले महीनों की तुलना इस महीने में कुल 42 नए मरीज मिले हैं। ऐसे में जिला अस्पताल में भी अब कोविड वार्ड में डाले गए पलंगों की संख्या लगातार घटाई जा रही है। साथ ही इस कोविड में लगे स्टाफ को भी कम किया जा रहा है।

यहां बता दें कि देश में भले ही कोरोना का पहला मरीज 30 जनवरी को केरल में सामने आया हो। लेकिन भिंड जिले में कोरोना ने 8 मई को दस्तक दी थी। इसके बाद महामारी ने लगातार पैर पसारते हुए सितंबर में सबसे अधिक विकराल रुप दिखाया था। सितंबर महीने में कोरोना के 363 नए मरीज सामने आए थे। वहीं इस महामारी के चलते जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में 106 पलंग डाले गए थे।

स्थिति यह थी कि जब कोरोना पीक पर था इस वार्ड में पलंग फुल होने पर शहर में अधिग्रहित किए गए महाविद्यालयों में बनाए गए कोविड केयर सेंटरों पर मरीजों को रैफर किया गया। लेकिन दिसंबर महीने से जब मरीजों की संख्या घटना हुई तो पलंग भी कम किए जाने लगे। वहीं इस महीने मरीजों का प्रतिदिन का औसत एक रहने पर अब जिला अस्पताल के कोविड वार्ड से भी 86 पलंग कम कर दिए गए। इसके साथ ही अब स्टाफ भी घटाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण कम होने से स्वास्थ्य विभाग ने भी राहत की सांस ली है।

अब पुलिस व राजस्व कर्मचारियों को लगाई जाएगी वैक्सीनः सिविल सर्जन डॉ अनिल गोयल की मानें तो वैक्सीन आने के बाद लोगों की इम्युनिटी डवलप हो रही है। स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीन लग चुकी है। वहीं अब पुलिस और राजस्व के साथ नगरीय निकाय के कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। बताना होगा कि पहले कोरोना वैक्सीन लगवाने में लोगों में कम उत्साह था, लेकिन अब बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं।

अत्याधुनिक आईसीयू भी किया मुक्त

जिला अस्पताल में निर्मित अत्याधुनिक आईसीयू को भी अब कोरोना से मुक्त कर दिया गया है। दरअसल जिला अस्पताल में नवनिर्मित आईसीयू के शुभारंभ होने से पहले देश में कोरोना ने दस्तक दे दी। ऐसे में सीएमएचओ डॉ अजीत मिश्रा ने इस कोविड मरीजों के लिए अधिग्रहित कर दिया था। वहीं सिविल सर्जन डॉ अनिल गोयल का कहना है कि अब मरीज आना काफी कम हो गए हैं, ऐसे में इस आईसीयू को अब अन्य मरीजों के लिए खोल दिया गया है।

हमेशा अच्छा रहा जिले का रिकवरी रेट

जिले में कोरोना के मरीज जिस प्रकार सामने आए उसी प्रकार से उन्होंने कोरोना को हराया भी। स्थिति यह रही कि जब कोरोना पीक पर चल रहा था तब भी जिले का रिकवरी रेट अन्य जिलों की तुलना में अच्छा चल रहा था। वहीं वर्तमान में जिले का रिकवरी रेट 99 प्रतिशत चल रहा है। अभी जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 9 चल रही है। इसलिए अब कोविड वार्ड से बेड और डॉक्टरों की कमी की जा रही है।

किस महीने में मिले कितने मरीज

महीना मरीज मिले
मई 56
जून 192
जुलाई 210
अगस्त 178
सितंबर 363
अक्टूबर 133
नवंबर 229
दिसंबर 95
जनवरी 42

1504 संक्रमित हुए 1485 ठीक हो गए

कुल संक्रमित 1504 स्वस्थ हुए मरीज 1485 जिले में कुल मृत्यु 10 एक्टिव मरीज 09 कुल सैंपल 73,368 कुल रिपोर्ट 73,246 निगेटिव रिपोर्ट 70,774 पॉजिटिव रिपोर्ट 1504 रिजेक्ट हुए सैंपल 122

नोट: जिले में अभी सिर्फ 9 एक्टिव मरीज बचे हैं।

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