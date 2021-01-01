पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Gwalior
  • Bhind
  • Number Not Disclosed, Still Involved In The Number One Race; The Three member Team Inspected The Arrangements Of The District Hospital

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कायाकल्प अभियान:अंकों का खुलासा नहीं फिर भी नंबर वन की दौड़ में शामिल; तीन सदस्यीय टीम ने किया जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण

राजगढ़2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कायाकल्प अभियान में एक बार फिर जिला अस्पताल नंबर- वन की दौड़ में शामिल हो गया है। आज राज्य स्तर से आई तीन सदस्यीय टीम द्वारा अस्पताल की समूची व्यवस्थाओं का अवलोकन- आंकलन किया गया। हालांकि अभी कितने प्रतिशत अंक हासिल किए हैं, इसका खुलासा नहीं किया गया है पर टीम के सदस्यों ने यह जरूर कहा कि भिंड का अस्पताल नंबर- वन की दौड़ में शामिल है। मरीजों और अटेंडरों से सेवाओं संबंधी फीड बैक लिए जाने में कितने अंक मिलते हैं इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा।

यहां बता दें जिला अस्पताल का अवलोकन करने आई टीम में इंदौर से डॉ. आदित्य चौरसिया, जाकिया सैयद व भोपाल से डॉ. उपेंद्र दुबे शामिल थे। इनके द्वारा अस्पताल के मेन गेट से ही निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इसके बाद आयुर्वेद पार्क देखा। बायो मेडिकल बेस्ट स्टोर, मेडिसिन स्टोर, पीएम हाउस, कोविड आईसीयू, मेल- फीमेल मेडिकल व सर्जिकल वार्ड, बाल एवं शिशु वार्ड, ब्लड बैंक, मेटरनिटी वार्ड व ट्राॅमा यूनिट का अवलोकन किया गया। इस मौके पर सीएमएचओ डॉ. अजीत मिश्रा, सिविल सर्जन डॉ. अनिल गोयल, डीएचओ डाॅ. देवेश शर्मा, आरएमओ डॉ. आरएन राजौरिया, रामबाई सुनहरे, वरिष्ठ स्टॉफ नर्स रीना यादव, संजीव तिवारी, नीतेश जैन, जितेंद्र शर्मा आदि साथ रहे।

फव्वारा बन गया है सेल्फी प्वाइंट
अस्पताल के भ्रमण दौरान सीएमएचओ द्वारा टीम सदस्यों को बताया गया कि पुलिस चौकी के सामने बना फव्वारा सेल्फी प्वाइंट बन गया है। यहां लोग आकर सेल्फी खीचते देखे जा सकते हैं। अस्पताल परिसर की आवो-हवा बेहतर रखने के लिए दर्जन भर पार्कों का भी जिक्र किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser