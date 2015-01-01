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एजुकेशन:ऑनलाइन पढ़ाई से बाजार में बढ़ी मोबाइल की डिमांड

भिंडएक घंटा पहले
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कोरोना काल में काफी बदलाव भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में अधिकांश चीजें के साथ बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही हैं। जिसके चलते त्योहारों के इस सीजन में एंड्राइड मोबाइल की डिमांड बढ़ गई है। मोबाइल विक्रेताओं का कहना है कि फेस्टिवल सीजन में मोबाइल बिक्री पर 30 प्रतिशत उछाल आया है।

गौरतलब है कि लोगों में एंड्राइड मोबाइल की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए फेस्टिवल सीजन पर जहां मोबाइल दुकानें अलग-अगल फंक्शन के एंड्राइड मोबाइल से सजी हुई हैं। मोबाइल फोन का कारोबार करने वाले तापश जैन बताते हैं कि अनलॉक में फोन की 20 से 25 फीसदी बढ़ी थी। लेकिन त्योहारों के सीजन में बिक्री 30 से 35 फीसद बिक्री बढ़ गई है। साथ ही मोबाइल के दाम भी बढ़े हैं। क्योंकि कोराेना काल में एंड्राइड मोबाइल का महत्व बढ़ गया है।

वहीं मोबाइल विक्रेता शानू सिंह बताया कि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से एंड्राइड मोबाइल की खरीद बढ़ गई है। हाईस्पीड, अधिक रैम एवं ग्राफिक्स वाले मोबाइल की डिमांड है। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई पर बच्चों के माता-पिता के द्वारा भी जोर दिया जा रहा है।

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