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लापरवाही:37 लोगों में मास्क सिर्फ 4 ने लगाया, यह हालात तब, जब रोजाना 7 संक्रमित मिल रहे

भिंड37 मिनट पहले
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भिंड | जिले में हर रोज औसत 7 कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, तब भी लोग बेफिक्र हैं। शनिवार दोपहर 1.44 बजे सदर बाजार के इस फोटो फ्रेम में कुल 37 लोग दिख रहे हैं, चिंता की बात यह है कि इनमें सिर्फ 4 लोगों ने ही मास्क लगाया है। यही हाल रहा तो यहां काेरोना विस्फोट से इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि शुक्रवार को ही सीएम ने कलेक्टर-एसपी से से शतप्रतिशत मास्क का उपयोग कराने के लिए कहा है।

बिना मास्क वालों के घर भेजे जाएंगे ई चालान
सीएम के निर्देश के बाद यातायात पुलिस ने शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों से बिना मास्क वाले वाहन चालकों के आरटीओ वेबसाइट से पता निकालकर चालान नपा को भेज दिए हैं, ताकि उनसे जुर्माना वसूला जा सके।

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