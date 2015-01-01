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जागरूकता अभियान:हमारा लक्ष्य युवाओं को शासन की योजना से जोड़ना हैः आजाद

भिंड31 मिनट पहले
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  • वसुंधरा श्रृंगार युवा मंडल ने चलाया जागरूकता अभियान

नेहरू युवा केंद्र खेल मंत्रालय भारत सरकार से जुड़ी वसुंधरा श्रृंगार युवा मंडल द्वारा जिलेभर में युवा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गुरुवार को संगठन के सदस्यों ने ग्राम पांडरी, कल्याणपुरा, हजूरी पुरा, भूरे सिंह का पुरा सहित अन्य गांवों में अभियान चलाते हुए ग्रामीण युवाओं को शासन की योजनाओं से अवगत कराया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष हरेकृष्ण शर्मा उर्फ आजाद मौजूद रहे।

अभियान के दौरान अध्यक्ष आजाद ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को शासन की मुख्यधारा में जोड़ना है। जिसके तहत युवाओं के अंदर नेतृत्व क्षमताओं को विकसित कर आदर्श गांव के संकल्प को पूरा करना है। इस अभियान के माध्यम से युवाओं के बौद्धिक स्तर को प्रतियोगिता के माध्यम से बढ़ाया जाता है।

इसी क्रम में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर धर्मवीर यादव ने बताया युवा मंडल में 14 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के युवाओं को शामिल किया जाता है, जो गांव की दशा और दिशा बदलने का कार्य करते हैं। वहीं युवा मंडल युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए खेलने के लिए कई खेल प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। इस मौके पर मंडल उपाध्यक्ष बालकिशन बौहरे, ओम प्रकाश भारद्वाज, शैलेंद्र भारद्वाज, आशुतोष शर्मा आदि मौजूद रहे।

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