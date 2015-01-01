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विवाद:रंजिशन घर के बाहर की फायरिंग, दहशत

भिंड4 घंटे पहले
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शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खिड़किया मोहल्ला में तीन युवकों ने एक महिला के घर के रंजिशन फायरिंग कर दहशत फैला दी। घटना शुक्रवार की रात करीब 10.30 बजे की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

खिड़किया मोहल्ला निवासी शम्मी (40) पत्नी लल्लन शेख ने बताया कि शुक्रवार की रात 10.30 बजे बिलवार मोहल्ला निवासी गिर्राज, शिवम और सोनू भारद्वाज ने कट्टे से उनके घर के बाहर फायरिंग की, जिससे वह दहशत में आ गई। पुलिस ने शम्मी की फरियाद पर गिर्राज, शिवम और सोनू के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी है।

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