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कोरोना की खामोशी के बाद बाजार गुलजार:लोगों ने सोना-चांदी और इलेक्ट्रॉनिक्स आयटम खरीदे, एक करोड़ से अधिक का कारोबार

भिंड23 मिनट पहले
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ज्वैलर्स की दुकान पर खरीददारी करते ग्राहक।
  • धनतेरस पर लोगों ने जमकर की खरीदारी, बर्तन, कपड़ा, सजावट, फर्नीचर एवं अन्य 30 से लाख का कारोबार
  • ज्वैलर्स, बर्तन, कपड़ा और इलेक्ट्रोनिक्स सेक्टर की दुकानों पर रही ज्यादा भीड़

खरीदी के लिए शुभ मुहूर्त माने जाने वाले धनतरेस के त्योहार पर बाजार गुलजार हो उठा। सोेने-चांदी की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स आयटम और बर्तनों की खरीदी के लिए गुरुवार को बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी सेक्टरों को मिलाकर करीब 1 करोड़ से अधिक के कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है।

धनरतेस के चलते ज्वैलर्स एवं अन्य दुकानदारों ने दुकानों को आर्कषक तरीके से सजाया था। स़ुबह से ही खरीददारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। देर रात तक सराफा बाजार, सिंधी बाजार, ओवर ब्रिज के नीचे के बाजारों के साथ ही कमला मार्केट एवं अन्य बाजारों में खरीददारी के लिए लोग आते रहे। भीड़ के कारण बाजार गुलजार दिखाई दिया और कारोेबारियों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। विभिन्न सेक्टर के कारोबारियों द्वारा कुल बाजार में करीब 1 करोड़ से अधिक के कारोबार की उम्मीद बताई जा रही है।

ज्वेलरी सेक्टर में 50 लाख के कारोबान का अनुमान
पिछले कुछ दिनों से सोने के भाव में गिरावट के चलते लोगों ने जेवरातों और शुद्घ सोने की खरीदी में रुचि दिखाई। सराफा बाजार में ज्वैर्लस दुकानों पर देर रात तक लोग आए। महिलाओं ने लाइटवेट अंगूठियां, टॉप्स, चेन और नेकलेस खरीदे। वहीं चंादी के जेवरातों में श्रीलक्ष्मी-गणेश, चांदी के सिक्के खरीदे। सराफा कारोबारी सुशील नीखरा के अनुसार इस बार कोरोना संक्रमण के बाद आई मंदी के बाद भी अच्छा बाजार चला और माना जाए तो पूरे अंचल में कुल 50 लाख से अधिक के सोने के जेवरात बिकने की संभावना है।

इलेक्ट्रोनिक्स सेक्टर में
इलेक्ट्रोनिक्स सेक्टर में लोगों ने वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, मिक्सी, एसी और फ्रिज खरीदे। इसमें भी देर रात तक लोग खरीददारी के लिए आते रहे। गुप्ता इलेक्ट्रोनिक्स के संचालक दीपक कुचिया द्वारा 20 लाख से अधिक के कारोबार की उम्मीद जताई गई है।

बर्तन, कपड़ा, सजावट, फर्नीचर एवं अन्य 30 से लाख का कारोबार
सबसे अधिक भीड़ बर्तनों की दुकानों पर रही। ग्राहकों के अनुसार धनतरेस के अवसर पर बर्तनों की खरीदी को शुभ माना जाता है। इसलिए दिन से बर्तनों की दुकानों पर भीड़ उमड़ना शुरु हो गई थी। बर्तनों की खरीदी के लिए ग्राहकों को भीड़ के कारण इंतजार करना पड़ रहा था। लोगों ने फैंसी बर्तन खरीदे।

इसके साथ ही कपड़ा दुकानों, सजावट के सामान की दुकानों और अन्य दुकानों पर भी ग्राहकों की काफी भीड़ दिखाई दी। इन सभी सेक्टरों में बाजार विशेषज्ञों द्वारा करीब 30 लाख से अधिक के कारोबार की उम्मीद जताई गई है। बाजारों में उमड़ी भीड़ के चलते प्रशासन ने ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी, जिससे भीड़ के कारण लोग परेशान दिखाई दिए।

हालांकि खरीदारी करने वालों के साथ किसी प्रकार की वारदात न हो सके इसलिए मुख्य बाजारों में वर्दी के साथ सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी गश्त करते हुए नजर रखे हुए दिखाई दिए। ताकि बदमाश आम लोगों के साथ कोई वारदात न कर सकें।

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