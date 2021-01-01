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प्रोफेसर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत:बाथरूम में मृत मिले प्रोफेसर, 11 दिन बाद होनी थी सगाई; एमजेएस कॉलेज में भौतिक शास्त्र पढ़ाते थे

भिंड2 घंटे पहले
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देवेंद्र ध्यानी। - Dainik Bhaskar
देवेंद्र ध्यानी।

एमजेएस महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक की बाथरुम में नहाते समय संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना बुधवार की सुबह करीब 10.30 बजे की है। पुलिस ने मृतक के शव का पीएम कराकर परिजन के सुपुर्द कर दिया है। साथ ही मर्ग कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया है।

बताया जा रहा है कि उत्तराखंड निवासी देवेंद्र ध्यानी (28) पुत्र विनोद ध्यानी शहर के एमजेएस महाविद्यालय में भौतिक शास्त्र के सहायक प्राध्यापक थे। वे शहर के हाउसिंग कॉलोनी में ऑक्सफोर्ड स्कूल के पास वीके जैन के मकान में किराए से रहते थे। उनके साथ इसी महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक विपिन कुमार भी रहते थे। बुधवार की सुबह करीब 10.30 बजे देवेंद्र ध्यानी नहाने के लिए बाथरूम में गए। लेकिन जब करीब 20 मिनट तक बाहर नहीं आए तो विपिन कुमार ने बाथरूम के गेट पर जाकर उन्हें आवाज दी। लेकिन अंदर से नल चलने के अलावा कोई आवाज नहीं आई।

ऐसे में जब बाथरूम का दरवाजा तोड़कर देखा गया तो वे अंदर अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। ऐसे में मोहल्ले के लोग आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डाॅक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव का पीएम कराकर मर्ग कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया है। देवेंद्र की 14 फरवरी को सगाई होना थी। इसके चलते वे कुछ ही दिनों बाद छुट्टी पर जाने वाले थे। इससे पहले यह हादसा हो गया।

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