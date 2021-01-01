पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विरोध:फूल देकर रसोई गैस- डीजल- पेट्रोल की मूल्य वृद्धि पर जताया विरोध

भिंड7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम में निरंतर हो रही वृद्धि को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा शहर में सुभाष तिराहा के निकट पंप पर डीजल- पेट्रोल खरीदने वालों को फूल थमाकर विरोध दर्ज प्रकट किया गया। गांधीवादी तरीके से विरोध प्रकट किए जाने पर नागरिकों द्वारा भी समर्थन किया गया।

इस मौके पर भिंड विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रम प्रताप सिंह विक्की ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा आम जरूरत की रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल के दामों में निरंतर वृद्धि की जा रही है, जिससे आमजन परेशान हैं। लोगों पर खर्च पर बोझ बढ़ता जा रहा है।

महामारी के दौर में महंगाई की मार से लोग पहले से ही गुजर रहे हैं। इसी क्रम में केंद्र की सरकार ने मूल्य वृद्धि कर आग में पेट्रोल डालने का काम किया है। युवा कांग्रेस नेताओं ने नागरिकों को फूल थमाते हुए सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से मूल्य वृद्धि पर विरोध दर्ज कराने का आह्वान किया। इस विरोध प्रदर्शन में संगठन के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कौशलेंद्र सिंह, संजय यादव, अभय राजावत आदि मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser