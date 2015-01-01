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असुविधा:सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही रेडियोग्राफर की सेवाएं, मरीज परेशान

भिंडएक घंटा पहले
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(मोहन सिंह कुशवाह) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अटेर में मरीजों के शरीर में होने वाली टूट-फूट की जांच करने के लिए शासन द्वारा एक्सरे मशीन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। किन्तु अटेर अस्पताल में पदस्थ रेडियोग्राफर के सप्ताह में मात्र तीन दिन ही अटेर में कार्य करने से अन्य दिनों में आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अटेर क्षेत्र के आधा सैकड़ा से अधिक गांव के लोगों को सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने वर्ष 1983 में अटेर अस्पताल में एक्सरे मशीन स्थापित की गई थी। जिससे हड्डी टूटने या टीबी जैसी बीमारी की जांच कराने के लिए क्षेत्र के मरीजों को जिला अस्पताल में एक्सरा कराने नहीं जाना पड़े। परन्तु अटेर में पदस्थ एक्सरे मशीन टेक्नीशियन द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से साठगांठ कर जिला मुख्यालय के नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फूफ में सप्ताह के तीन दिन सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को अपनी सेवाएं देने के लिए अटेचमेंट करवा लिया है। जबकि गुरुवार, शुक्रवार तथा शनिवार को अटेर में सेवाएं देते हैं। इससे सप्ताह के शेष दिनों में अस्पताल में एक्सरे कराने आने वाले मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा रखने वाले अटेर अस्पताल में क्षेत्र के आधा सैकड़ा से अधिक गांवों के प्रतिदिन करीब 130 से 150 तक मरीज आते हंै। जिनमें से एक्सरे कराने वाले मरीजों की संख्या प्रतिदिन करीब 8 से 10 तक रहती है। जो मरीज एक्सरे टेक्नीशियन के अटेर आने के निर्धारित दिन को आते हैं उनका एक्सरा हो जाता है। जो मरीज अन्य दिनों आते हैं उन्हें मजबूरन 35 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल जाना पड़ता है, या फिर मायूस होकर घर वापिस लौटना पड़ता है।

सबसे बड़ी समस्या तब सामने आती है जब क्षेत्र के किसी गांव में आपस में होने वाले झगड़े या एक्सीडेंट के मरीज का एक्सरा कराना होता है। और उस समय एक्सरे टेक्नीशियन अटेर की जगह फूफ में अपने कार्य को अंजाम दे रहा होता है। ऐसी स्थित में मरीज को जिला अस्पताल की दौड़ लगाने को मजबूर होना पड़ता है।

आदेश सिर्फ तीन दिन का
मुझे सप्ताह के तीन दिन फूप एवं तीन दिन अटेर में एक्स-रे कार्य करने के लिए वरिष्ठ कार्यालय से आदेश मिला हुआ है। इसलिए मैं अटेर में तीन दिन उपलब्ध रहता हूं और तीन दिन फूप अस्पताल में रहता हूं।
मनोज नागर, रेडियोग्राफर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अटेर

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