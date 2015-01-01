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वारदात:रंजिशन युवक को गोली मारी, ग्वालियर रैफर

भिंड2 घंटे पहले
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औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में गुरीखा नहर के पास पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए ग्वालियर भर्ती कराया गया है। घटना गुरुवार की दोपहर करीब ढाई बजे की है।

गोहद के गांधी नगर निवासी बालकृष्ण पुत्र रामप्रकाश जयंत ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा संतोष (19) गुरुवार की दोपहर 2.30 बजे गुरीखा नहर के पास माता मंदिर के समीप जगदीश जाटव निवासी चकूपुरा गोहद ने पुरानी रंजिश के चलते उसमें कट्टे से गोली मार दी, जो कि उसके पेट में बाएं ओर लगी और वह बुरी तरह से जख्मी हो गया।

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