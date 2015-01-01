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संगठन:गरीब परिवार को दिया राशन ताकि त्योहार पर कोई भी न रहे मायूस

भिंड3 घंटे पहले
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रोटी बैंक और संजीवनी रक्तदान संगठन के सदस्यों ने शहर के सरोज नगर में रहने वाले एक गरीब परिवार को दीपावली राशन दिया। साथ ही उन्होंने परिवार को दीपावली पर्व पर लक्ष्मी और गणेश पूजन के लिए सामग्री दी।

इस दौरान दोनों संगठनों के सदस्यों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी दिपावली त्योहार पर हमारे द्वारा गरीब परिवार को राशन दिया जाता है। हम लोगों को सामाजिक कार्य करने में खुशी मिलती है।

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