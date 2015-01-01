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अनदेखी:सुरपुरा क्षेत्र में बीहड़ से काटे जा रहे हरे पेड़, नहीं की जा रही कार्रवाई

सुरपुराएक घंटा पहले
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कोषड़ गांव के पास बीहड़ में रखा लकड़ियों का गठ्‌ठर।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ओर पर्यावरणप्रेमी और सामाजिक संगठन प्रयास में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर लकड़ी माफिया बीहड़ों में हरे-भरे वृक्षों को काटकर वीरान कर रहे हैं। रात के अंधेरे में काटे जा रहे पेड़ों की लकड़ियों को ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में लादकर शहर व क्षेत्र की आरामशीनों पर खपा दिया जाता है। खास बात यह है कि प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद भी माफिया धड़ल्ले से लकड़ी बीहड़ों में अवैध रूप से लकड़ी काटकर परिवहन कर रहे हैं।

मगर माफियाओं पर कार्रवाई तो दूर अधिकारी कभी बीहड़ में चेकिंग तक नहीं करते हैं। जिसकी वजह से हर रोज लाखों रुपए की लकड़ी माफियाओं द्वारा मशीनों पर बेच दी जाती है। इन दिनों अटेर क्षेत्र के कोषण, चौम्हों, चिलौंगा, अटेर सहित अन्य गांव के बीहड़ाें से माफिया के लोग लकड़ी की कटाई कर रहे हैं।

लकड़ी माफिया पहले गांव के अंदर और बाहर मौजूद पेड़ों को काट लेते थे। लेकिन अब वे बीहड़ में भी सक्रिय होने लगे हैं। शासन व प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर लकड़ी माफिया सुबह से देर शाम तक बीहड़ में लकड़ी की कटाई कर शहर की आरा मशीनों पर खपा देते हैं। जिससे दिन प्रतिदिन प्राकृतिक पर्यावरण का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। कोषण, चिलौंगा, अटेर सहित अन्य गांव के बीहड़ वर्षों पहले हरे-भरे पेड़ दिखाई देते थे, आज वीरान होते जा रहे हैं। जिनकी खबर प्रशासन के अधिकारियों को भली भांति है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर महज खाना पूर्ति कर दी जाती है।

मिलीभगत से चल रहा कारोबार: बीहड़ों में पेड़ों की कटाई ग्रामीण इलाकों में रहने वाले माफिया आसानी से कर लेते हैं, लेकिन हरी लकड़ी को बाजार की आरा मशीनों तक पहुंचाने का काम प्रशासन की मिली भगत से किया जाता है। स्थानीय ग्रामीणों की मानें तो बीहड़ से हर रोज आधा दर्जन ट्रैक्टर-ट्रॉली लकड़ी से भरकर निकलते हैं। खास बात यह है कि पुलिस के पहरे से हरे-भरे पेड़ों की अवैध तस्करी कैसे की जाती है।

पेड़ों की कटाई पर लगे अंकुश: पेड़ों के कटने से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसकी वजह से जैव विविधता की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। दुर्लभ जीव-जन्तु विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। पर्यावरण के प्रति सचेत नहीं हुए तो परिणाम और भी भयावह होंगे। वहीं कोषण, चौम्हो, चिलौंगा, अटेर के ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रही पेड़ों की कटाई से पर्यावरण सौहार्द बिगड़ने लगा है। गांवों में भी अब जलवायु विषम होती जा रही है।

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