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सुरक्षा बढ़ाने की मांग:मंदिर में संत कबीर की मूर्ति हटाई, मोहल्ले के लोगों पर शक

भिंड4 घंटे पहले
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  • संत कबीर के अनुयायियों ने आश्रम की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की

शहर के सावित्री नगर में स्थित कथित कबीर आश्रम से संत कबीर की प्रतिमा हटाए जाने को लेकर पंथ के अनुयायियों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। जहां उन्होंने एसपी के नाम डीएसपी हेडक्वार्टर को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने संत कबीर की प्रतिमा हटाए जाने के पीछे मोहल्ले के कुछ लोगों पर शक जताया है। साथ ही आश्रम की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों कबीर पंथ संप्रदाय के रामहेत, बंटी कोरी, प्रेमदास, ऊदल, गीता, फोदल, ऋषिकेश, शिवशंकर, भोलाराम, रामवरन शाक्य आदि शामिल हैं।

पंथ के लोगों पंथ के लोगों ने इसके पीछे मोहल्ले के आनंद शाक्य, योगेश शाक्य, शिवचरण, पारखी, जुग्गीलाल, राकेश शाक्य पार्षद आदि पर शंका जताई है।दरअसल वार्ड क्रमांक 11 सावित्री नगर में स्थित माता मंदिर पर स्वामित्व को लेकर कबीर पंथ और दूसरे समुदाय के लोगों में विवाद खड़ा हो गया है।

इस विवाद ने तूल तब पकड़ा जब मंदिर में कबीर आश्रम की स्थापना होने के बाद पंथ के एक संत की मौत होने पर उसके शव को मंदिर परिसर में दफना दिया गया। हालांकि बाद में संत के शव का जल प्रवाह संस्कार कराया गया था।

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