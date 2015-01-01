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समस्या:6 माह से नहीं मिला वेतन, कैसे मनाएं त्योहार

भितरवार3 घंटे पहले
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  • सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अस्थाई कर्मचारियों ने एसडीएम को सुनाई पीड़ा

साहब, हमें 6 माह से वेतन नहीं मिला अब हम दीपावली का त्योहार कैसे मनाएं। पैसों के अभाव में हमारी दिवाली फीकी हो गई। कोई कार्रवाही कर हमारी सुनवाई कराओ। यह पीड़ा गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्त अस्थाई कर्मचारियों ने एसडीएम को सुनाई। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ दो दर्जन से अधिक अस्थाई कर्मचारियों को पिछले 6 महीनों से वेतन नहीं मिला। दीपावली के त्योहार पर भी जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान नहीं तो सभी कर्मचारी गुरुबार को एसडीएम निवास पर पहुंचे जहां उन्होंने एसडीएम अश्विनी कुमार रावत को वेतन के अभाव में 6 माह से जीवनयापन कर रहे कर्मचारियों की एक सूची सौंपकर उन्हें अवगत कराया।

उन्होंने कहा कि इन सभी कर्मचारियों ने कोरोना काल में भी ड्यूटी कर जिम्मेदारी निभाई। लेकिन विभाग द्वारा इनकी ओर ध्यान न देते हुए इनका 6 माह से वेतन नहीं दिया गया। जिससे पैदा हुई आर्थिक समस्या के बीच सभी कर्मचारियों की दीपावली फीकी हो गई।

एसडीएम श्री रावत ने बीएमओ डॉ. यशवंत शर्मा को बुलाकर सभी कर्मचारियों को वेतन प्रदान करने के निर्देश दिए। इस दौरान हेमा साहू, पुष्पा राजौरिया, श्रीदेवी प्रजापति, ओमप्रकाश शाक्य, चौकीदार रामकुमार तिवारी, सोबरन बाथम, रानी बाल्मीकि, जितेन्द्र बाल्मीकि, मौजूद थे।

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