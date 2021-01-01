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धोखाधड़ी:आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर कराया स्कैन, खाते से निकाले 60 हजार रुपए

भिंड2 घंटे पहले
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  • शिक्षक ने आरोपी को दिया लाचच- एक और कार्ड बनना है, पकड़वाया

आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर तीन ठगों ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक का थंब स्कैनर मशीन पर अंगूठा स्कैन कराया। साथ ही उसके खाते से 60 हजार रुपए पार कर दिए। वहीं जब ठगी का पता सेवानिवृत्त शिक्षक को पता चला तो उसने आरोपियों को एक ओर साथी का कार्ड बनाने के नाम पर बुला लिया और वे जैसे ही आए उनमें से एक साथी को मेहगांव पुलिस ने दबोच लिया।

मेहगांव थाना प्रभारी शिव सिंह यादव ने बताया कि पचेरा निवासी लाल सिंह कुशवाह (72) पुत्र तुलसीराम सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। 25 दिसंबर को धर्मेंद्र पुत्र मंशाराम जाटव निवासी अजुद्धपुरा ने उन्हें झांसा दिया कि वे उनका आयुष्मान कार्ड बना देंगे। इस पर उनके कागजात लेने के बाद थंब मशीन पर उनका अंगूठा 6 बार स्कैन कराया। साथ ही बोले कि आपका कार्ड बनकर घर पर आ जाएगा। वहीं 9 जनवरी को जब वे बैंक में अपनी पासबुक एंट्री कराने गए तो उनके खाते से 60 हजार रुपए कम थे। तब उन्हें पता चला कि उनके साथ ठगी हुई है। इस पर उन्होंने मेहगांव थाना आकर शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने लाल सिंह के साथ मिलकर एक प्लान बनाया।

इस प्लान के तहत लाल सिंह ने पुनः धर्मेंद्र को फोन लगाया कि उनके एक ओर साथी का आयुष्मान कार्ड बनना है। इस धर्मेंद्र (27) पुत्र मंशाराम जाटव निवासी अजुद्धपुरा अपने साथी जितेंद्र जाटव निवासी क्यारीपुरा, सोनू जाटव निवासी कदमन का पुरा को लेकर दैपुरिया कॉलेज पचेरा रोड पर पहुंच गया। तभी घात लगाए पुलिस ने धर्मेंद्र को दबोच लिया। हालांकि दो अन्य साथी फरार हो गए। मेहगांव पुलिस ने लाल सिंह की फरियाद पर धर्मेंद्र (27) पुत्र मंशाराम जाटव निवासी अजुद्धपुरा अपने साथी जितेंद्र जाटव निवासी क्यारीपुरा, सोनू जाटव निवासी कदमन का पुरा के पर केस दर्ज कर लिया है।

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