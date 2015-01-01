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पूर्व मंत्री ने शिवराज पर बोला हमला:सिंधिया के दबाव में शिवराज सिंह बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे: डॉ सिंह

भिंड2 घंटे पहले
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ग्वालियर में कांग्रेस नेता के मैरिज गार्डन पर हुई कार्रवाई के बाद पूर्व मंत्री व लहार विधायक डॉ गोविंद सिंह ने शुक्रवार को शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पूर्व मंत्री डॉ सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार अतिक्रमण के नाम पर बदले की भावना से सिंधिया के दबाव में कार्रवाई कर रही है।

सिंधिया ने खुद कई जमीनें अपने नाम करा ली हैं। उमा भारती के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में आईएएस मनोज कुमार श्रीवास्तव की कमेटी की जांच रिपोर्ट सावर्जनिक की जाए। इससे सिंधिया की जमीन कब्जाने की हकीकत सामने आएगी। सरकार बचाने के लिए शिवराज सिंह जो पाप कर रहे हैं, उसका प्रयाश्चित करना पड़ेगा।

डॉ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों लोगों ने प्रदेश भर में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि कांग्रेसियों को राजनीतिक द्वेष की भावना से निशाना बनाया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के नाम पर ढोंग रच रहे हैं।

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