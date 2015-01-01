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फाउंडेशन:समाजसेिवयों ने वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को दिए उपहार

भिंड3 घंटे पहले
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फाउंडेशन मध्य भारत प्रांत भिंड के तत्वाधान में छात्र दीपक भदौरिया और अमन डंडोतिया ने अपना जन्मदिन शहर के बायपास स्थिति वृद्घाश्रम में रहने वाले वृद्घजनों के बीच मनाया। इस दौरान उन्होंने वृद्घजनों को उपहार के रुप में खाद्य सामग्री और गर्म कपड़े दिए।

साथ ही पैर छूकर उन्होंने वृद्घों से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर फाउंडेशन मध्य भारत प्रांत भिंड अध्यक्ष नितिन दीक्षित ने बताया कि हम लोगों को इसी प्रकार का अपना जन्म दिवस मनाना चाहिए। इस अवसर पर दीपक भदौरिया,अक्षय पुरोहित, आकाश पुरोहित, राजा, पदम शर्मा,अंकुर शर्मा, रितिक, मोनू, अनुराग यादव आदि मौजूद रहे।

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