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बयान:महिला उद्यमियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन दिसंबर में होगा: कैट

भिंड3 घंटे पहले
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महिला उद्यमियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन दिसंबर माह में राजभवन भोपाल में आयोजित होगा। इस आयोजन के लिए शुक्रवार को कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) सदस्यों ने राज्यपाल आनंदी बेन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कैट सदस्यों ने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को कैट की गतिविधियों से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने आयोजन थीम की जानकारी दी।

इसी क्रम में राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना बहुत आवश्यक है। कोविड-19 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। समय के बदलाव के साथ व्यापार में भी बदलाव आएगा। इसलिए लोकल फॉर वोकल के अंतर्गत महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करें, कैट उन्हें आगे बढाने में मदद करे।

वहीं कैट के संयुक्त सचिव अमित जैन ने बताया कि कैट ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सामान-हमारा अभिमान इस वाक्य को लेकर जो कार्य किया है, उसके उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं। अनेक घरेलू उत्पाद महिला उद्यमियों द्वारा तैयार कराए जा रहे हैं, जिन्हें कैट मार्केट उपलब्ध करा रहा है। इस मौके पर मुरली हरवानी, कैट अध्यक्ष भूपेंद्र जैन, सुनील अग्रवाल,मनोज चौरसिया, संतोष अग्रवाल,अंशु गुप्ता, रिषी माहेश्वरी,अविचल जैन, हिमांशु आदि मौजूद रहे।

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